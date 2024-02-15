Huawei собирается конкурировать в нише складных смартфонов

Huawei готовит несколько новых смартфонов высокого класса, включая модели Mate 70 и P70. По слухам, первые из них, P70, появятся уже в следующем месяце, вероятно, сначала в Китае. А серия Mate 70 ожидается только в конце лета.

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Также появились слухи о том, что Huawei вместе с Mate 70 и P70 выпустит новый смартфон в стиле раскладушки под названием Pocket 2 Flip. Пока неизвестно, будет ли компания проводить отдельную презентацию для этого складного устройства вместе с новыми устройствами, такими как P50 Pocket и Pocket S. Возможно, Huawei также представит Pocket 2 Flip в качестве дополнения к анонсам серий Mate 70 или P70, подобно тому, как было на европейской презентации P50 Pocket.

Pocket S

Судя по предполагаемым рендерам, Huawei сделала лишь некоторые визуальные изменения между Pocket S и Pocket 2 Flip. Компания изменила корпус камеры, но сама камера осталась тройной. В новой модели Pocket 2 Flip светодиодная вспышка значительно уменьшилась, что позволило Huawei разместить объективы камеры в треугольном порядке. Также кажется, что устройство получило более крупный внешний дисплей размером 1,04 дюйма, как на P50 Pocket и Pocket S. Известно, что Pocket 2 Flip будет поддерживать подключение к сети 5G, однако другие характеристики пока остаются неизвестными.