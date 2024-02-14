Получается, что модель этого года превосходит предыдущую на 167 процентов, которая сама по себе была больше, чем у Neo 6 Pro.

IQOO Neo 9 Pro 5G официально представят 22 февраля. Хотя компания уже раскрыла множество деталей об этом устройстве, некоторые аспекты все еще ожидают подтверждения. Недавно генеральный директор IQOO India, Нипун Мария, опубликовал сообщение, подтверждающее, что Neo 9 Pro будет иметь самый большой блок рассеивания тепла когда-либо встречавшийся на телефонах под брендом Neo от компании.

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Этот пост подтверждает, что блок охлаждения паровой камеры в IQOO Neo 9 Pro будет иметь площадь поверхности 6043 мм². Это обещает значительное улучшение в рассеивании тепла по сравнению с прошлогодней моделью IQOO Neo 7 Pro, у которой площадь испарительной камеры составила 4013 мм². Интересно, что модель этого года превосходит предыдущую на 167 процентов, которая сама по себе была больше, чем у Neo 6 Pro. Предполагается, что цена на IQOO Neo 9 Pro составит $459 (примерно 42 000 рублей) за базовую модель с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Более высокий вариант устройства будет иметь 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.

Одной из ключевых особенностей Neo 9 Pro является 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1,5k. Более того, этот дисплей обладает частотой обновления на уровне 144 Гц, что создает плавную анимацию. На передней панели смартфона размещена 16-мегапиксельная камера, обладающая передовыми функциями. Задняя панель устройства оснащена 50-мегапиксельной основной камерой Sony IMX920 с поддержкой оптической стабилизации изображения (OIS). Вспомогательные функции включают 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и LED-вспышку для лучшего освещения. "Сердцем" Neo 9 Pro станет мощный процессор Snapdragon 8 Gen 2, что обеспечивает хорошую производительность. А также обладает современной оперативной памятью LPDDR5X и хранилищем UFS 4.0 Операционная система Android 14, основанная на FunTouch OS 14, будет предустановлена на устройстве, чтобы обеспечить максимальную гибкость и возможности настройки интерфейса. Большой акцент также сделан на безопасности, с функцией сканера отпечатков пальцев, интегрированной прямо в экран. Дополнительные функции также включают суперчип Q1 и ИК-передатчик для использования смартфона в качестве пульта дистанционного управления для различных устройств. Neo 9 Pro будет доступен в двух цветовых вариантах: Fiery Red и Conqueror Black.