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СтарыйДед
Первый смартфон от Polestar будет оснащён процессором Snapdragon 8 Gen 2
Это будет смартфон, вобравший в себя выдающиеся функции и характеристики от Meizu 20 Infinity.

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Под руководством Geely, инновационная компания по производству электромобилей Polestar сделала неожиданный шаг в мир смартфонов. Согласно последним сообщениям, Polestar готовится выпустить собственный смартфон в сотрудничестве с Meizu, еще одной дочерней компанией Geely. Данный шаг соответствует видению Geely по плавной интеграции технологий в различные области. И теперь, были раскрыты интересные подробности о предстоящем телефоне Polestar, посредством анализа базы данных IMEI. Удивительно, но телефон Polestar носит номер модели «M392S», и выяснилось, что он имеет почти те же характеристики, что и Meizu 20 Infinity. Смартфоны оснащены мощным процессором Snapdragon 8 Gen 2 и обещают функции премиум-класса, повторяя успех Meizu 20 Infinity. Также он может быть оснащён графическим процессором Qualcomm Adreno 740 и AMOLED экраном 6.79 дюймов с разрешением 1368 x 3192 пикселей.

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Это сотрудничество между Polestar и Meizu, дочерними компаниями Geely, выходит за рамки разработки обычных смартфонов. Geely, похоже, стратегически позиционирует себя для создания комплексной экосистемы, очень похожей на Xiaomi HyperOS. Geely не просто фокусируется на производстве электромобилей, но и активно осваивает технологический сектор. Ассоциация модели с Meizu намекает на целенаправленную попытку объединить сильные стороны обеих дочерних компаний.

Meizu 20 Infinity

#смартфон #meizu #смартфон 2024 #polestar #meizu 20
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