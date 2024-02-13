Чат Nvidia с RTX — многообещающий чат-бот с искусственным интеллектом, который работает локально на вашем ПК.

Вчера компания представила новейший графический процессор под названием RTX 2000 Ada. А теперь была выпущена первая версия приложения, получившего название "Chat with RTX", и это представляет большой интерес для обладателей новой видеокарты Nvidia. Приложение разработано для выполнения сложной работы, связанной с искусственным интеллектом, непосредственно на Вашем собственном компьютере. Вы можете загружать видео и документы YouTube на ПК, и анализировать их без необходимости использовать другие устройства. Чтобы начать пользоваться Chat with RTX достаточно иметь видеокарту Nvidia RTX 30 или 40 серии.

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Этот инструмент может значительно сэкономить время особенно когда требуется просмотреть большой объем информации. Представьте себе, что можно быстро уловить суть видео или найти нужную информацию среди большого количества документов. Именно такой результат обеспечивает Chat with RTX. Несмотря на то, что он напоминает другие чат-боты на рынке, такие как ChatGPT от OpenAI или Gemini от Google. Но как и у любого другого продукта, у него есть свои недостатки. Однако, приложение идеально функционирует в том, чтобы предоставить удобный способ моментально перейти к интересующим пользователя частям видео или документов. Особенно хорошо Chat with RTX работает с документами, он способен архивировать PDF-файлы и другие форматы, мгновенно извлекая важные фрагменты. Это будет очень полезно для всех тех, кто сталкивается с огромным объемом материалов, необходимых для работы или учебы.

Тем не менее, следует отметить, что Chat with RTX все еще немного "сырой". Для его настройки потребуется некоторое время и значительные ресурсы. Кроме того, есть и другие недостатки, которые также требуют устранения. Например, приложение плохо запоминает предыдущие запросы, поэтому каждый вопрос приходится формулировать заново. Однако, учитывая лидирующую роль Nvidia в революции искусственного интеллекта, стоит полагать, что эта ситуация скоро изменится.