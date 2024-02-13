Некоторые телефоны Galaxy S24 могут иметь зернистую текстуру, которая в первую очередь видна на темном фоне.

Несмотря на то, что смартфоны Galaxy S24 привлекают большое внимание покупателей, у них имеются определенные проблемы. От размытых цветов, которые Samsung исправляет с помощью обновления программного обеспечения, до проблемы с зеленой линией на дисплее. Устройства Galaxy S24 сталкиваются с трудностями с самого начала запуска. К сожалению, проблемы Samsung, возможно, еще не закончились, так как теперь появились сообщения о зернистом дисплее у некоторых телефонов Galaxy S24.

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Пользователи на форумах Reddit и Samsung Community отмечают, что все три модели - Galaxy S24, S24+ и S24 Ultra - имеют зернистую текстуру на более темном фоне, например, темно-сером. Один пользователь Galaxy S24 Ultra назвал эту проблему "слоем неподвижной статики поверх более темных цветов". По-видимому, проблема связана с аппаратным дефектом, так как один пользователь заметил зернистость независимо от цвета фона на Galaxy S24+. Подтверждая достоверность сообщения об аппаратных проблемах, пользователь заявил, что проверял и обнаружил зернистость дисплея на различных моделях S24 в магазине, в то время как другой, предположительно, услышал от Samsung, что это действительно аппаратная проблема.

Субпиксельная матрица Galaxy S24 Ultra при яркости 10%Интересно, что пользователь Reddit с ником "erodeloeht", который является самопровозглашенным "ученым по дисплеям", написал объяснение того, почему Galaxy S24 Ultra демонстрирует такую зернистую картинку в сравнении с Galaxy S23 Ultra. Сообщается, что зернистая текстура, видимая на пикселях, называемая "мура", возникает из-за неравномерной интенсивности субпикселей. Компании используют процесс "демура", чтобы уменьшить проблему, но Samsung, похоже, пропустила эту возможность, объяснил пользователь. Чтобы продемонстрировать муру, присутствующую на Galaxy S24 Ultra, erodeloeht исследовал дисплей устройства под микроскопом и заметил неоднородные пиксели при яркости 10% и 30%. В то же время у Galaxy S23 Ultra и iPhone 13 подобных проблем не наблюдается.

Galaxy S23 Ultra с яркостью 10%В общем, у Samsung может возникнуть еще одна проблема с дисплеем Galaxy S24. К сожалению, если это действительно аппаратная проблема, пользователям, возможно, придется вернуть свои телефоны. Наконец, чтобы узнать, имеет ли Ваш телефон Galaxy S24 такую зернистую текстуру, перейдите в "проверить мой экран" и протестируйте дисплей на сплошном фоне, а также выполните градиентный тест.