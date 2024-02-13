Ранее утверждалось, что смартфон iQOO Z9 тестируется с чипсетом Density 8300. Возможно данная модель будет называться iQOO Z9 Pro.

Бренд IQOO работает над выпуском новой серии смартфонов IQOO z9, которая будет доступна на нескольких рынках, включая Китай. По ожиданиям, китайский рынок будет первым, где эти устройства появятся в первом квартале текущего года. Прошлогодняя линейка z-серии уже включала модели IQOO z8 и IQOO z8x для Китая. Однако пока не ясно, будет ли бренд также выпускать модель IQOO z9x в качестве преемника z8x в этом году. Инсайдер Digital Chat Station (DCS) представил ключевые характеристики предполагаемого IQOO z9 в преддверии ожидаемого релиза на китайском рынке.

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Хотя конкретное название телефона не было указано, DCS заявил, что устройство из серии Z будет оснащено OLED-панелью с разрешением 1,5K. Это значительное обновление, учитывая, что серия z8 имеет 6,64-дюймовый IPS-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Пока неясно, какой будет размер дисплея и его частота обновления у IQOO z9. Также DCS сообщил, что в будущем телефоне серии Z будет использоваться чип Snapdragon SM7550. Подтверждение такой модели чипсета указывает на наличие процессора Snapdragon 7 Gen 3. Такой же чип используется в смартфонах Honor 100 и Vivo S18, доступных на китайском рынке. Предполагается, что такой же чип будет использоваться и в других предстоящих моделях, таких как Xiaomi Civi 4, OnePlus Ace 3V (Nord CE 4 во всем мире) и OPPO K12.

Новая утечка информации противоречит предыдущим заявлениям, которые свидетельствовали о том, что модель z9 проходит тестирование с процессором Density 8300. Если такая модель z9 с чипсетом D8300 действительно существует, возможно, она будет названа IQOO z9 Pro. Однако это является предположением, и следует отнестись к этим данным с некоторой скептичностью. В заявлении DCS о предполагаемом IQOO z9 также упоминается, что устройство будет оснащено аккумулятором емкостью 6000 мА*ч. К сожалению, информации о возможностях быстрой зарядки пока не обнародовано. Также разрабатывается модель IQOO z9 5G с номером модели i2309 для индийского рынка и, возможно, некоторых других рынков. Однако пока не ясно, будет ли это та же самая модель, что и китайская версия.