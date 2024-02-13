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Бренд IQOO работает над выпуском новой серии смартфонов IQOO z9, которая будет доступна на нескольких рынках, включая Китай. По ожиданиям, китайский рынок будет первым, где эти устройства появятся в первом квартале текущего года. Прошлогодняя линейка z-серии уже включала модели IQOO z8 и IQOO z8x для Китая. Однако пока не ясно, будет ли бренд также выпускать модель IQOO z9x в качестве преемника z8x в этом году. Инсайдер Digital Chat Station (DCS) представил ключевые характеристики предполагаемого IQOO z9 в преддверии ожидаемого релиза на китайском рынке.
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Хотя конкретное название телефона не было указано, DCS заявил, что устройство из серии Z будет оснащено OLED-панелью с разрешением 1,5K. Это значительное обновление, учитывая, что серия z8 имеет 6,64-дюймовый IPS-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Пока неясно, какой будет размер дисплея и его частота обновления у IQOO z9. Также DCS сообщил, что в будущем телефоне серии Z будет использоваться чип Snapdragon SM7550. Подтверждение такой модели чипсета указывает на наличие процессора Snapdragon 7 Gen 3. Такой же чип используется в смартфонах Honor 100 и Vivo S18, доступных на китайском рынке. Предполагается, что такой же чип будет использоваться и в других предстоящих моделях, таких как Xiaomi Civi 4, OnePlus Ace 3V (Nord CE 4 во всем мире) и OPPO K12.
Новая утечка информации противоречит предыдущим заявлениям, которые свидетельствовали о том, что модель z9 проходит тестирование с процессором Density 8300. Если такая модель z9 с чипсетом D8300 действительно существует, возможно, она будет названа IQOO z9 Pro. Однако это является предположением, и следует отнестись к этим данным с некоторой скептичностью. В заявлении DCS о предполагаемом IQOO z9 также упоминается, что устройство будет оснащено аккумулятором емкостью 6000 мА*ч. К сожалению, информации о возможностях быстрой зарядки пока не обнародовано. Также разрабатывается модель IQOO z9 5G с номером модели i2309 для индийского рынка и, возможно, некоторых других рынков. Однако пока не ясно, будет ли это та же самая модель, что и китайская версия.