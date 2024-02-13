Кроме того, благодаря водонепроницаемости 5 атм, часы Choice Watch подходят для занятий водными видами спорта, например плаванием и серфингом

Компания Honor представила свое новое дополнение к семейству устройств AloT - часы Honor Choice Watch. Они выйдут вместе с наушниками Honor Choice x5 и смартфоном Honor x9b 15 февраля. Перед стартом продаж бренд озвучил главные характеристики и особенности будущих умных часов.

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Часы Honor Choice оснащены ультратонкой AMOLED-панелью с диагональю 1,95 дюйма. Они предлагают соотношение экрана к корпусу 75%, обновление экрана с частотой 60 Гц, разрешение 410 x 502 пикселя и плотность пикселей 332 ppi. Этот дисплей поддерживает 21 динамическую тему и 8 предустановленных вариантов циферблатов Always-On Display (AOD).

Кроме того, благодаря водонепроницаемости на уровне 5 атм, часы Choice Watch пригодны для занятий водными видами спорта, такими как плавание и серфинг. Для точного позиционирования устройство поддерживает глобальные спутниковые системы позиционирования, такие как GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BDS и QZSS.

Если говорить о контроле за здоровьем, Honor Choice оснащены следующими функциями: мониторинг сердечного ритма, отслеживание уровня стресса и мониторинг SpO2 (уровень насыщения кислородом в крови). Приложение Honor Health позволяет не только просматривать данные о здоровье на сопряженных устройствах, но и предлагает настраиваемые тренировочные программы. Часы оснащены аккумулятором емкостью 300 мА*ч и хватает его на 12 дней использования, включая 7 часов мониторинга сна каждый день.

Умные часы поддерживают подключение Bluetooth 5.3, что дает возможность совершать голосовые вызовы и использовать кнопку SOS. На данный момент цена на Honor Choice Watch остается неизвестной.