Новая утечка информации от Судханшу Амбхора раскрыла дополнительные характеристики V30 Pro, подчеркнув различия между ним и S18 Pro.

Судя по последним слухам, Vivo планирует представить Vivo v30 Pro либо в конце текущего месяца, либо в марте. Предполагается, что устройство будет иметь некоторые сходства с ранее выпущенной моделью Vivo s18 Pro, которая была представлена в Китае в декабре 2023 года. Недавно на платформе тестирования Geekbench замечено устройство, вероятно, являющееся v30 Pro и обозначенное как v2319. В отличие от ожиданий, в этом листинге указано, что вместо чипсета Dimensity 9200+ будет использоваться Dimensity 8200. Кроме того, информатор Судханшу Амбхора разместил новую информацию, раскрывающую дополнительные характеристики v30 Pro и подчеркивающую различия между ним и s18 Pro.

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По словам информатора, Vivo v30 Pro будет оснащен 6,78-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с разрешением 1260 x 2800 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Он будет поставляться с предустановленной ОС Android 14 на базе FunTouch OS 14. Внутри устройства будет установлен чипсет Dimensity 8200. Оно будет доступно только в одной конфигурации с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Также в нем будет аккумулятор емкостью 5000 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт.

Информация также подтверждает, что v30 Pro будет иметь 50-мегапиксельную фронтальную камеру. Хотя это не упоминается, но вероятно, она будет поддерживать автофокус. Задняя панель устройства будет оснащена камерой, разработанной совместно с Zeiss, включающей 50-мегапиксельную основную камеру, 50-мегапиксельный широкоугольный объектив и 50-мегапиксельный телеобъектив. В сравнении с этим, камера vivo s18 pro имеет 12-мегапиксельный телеобъектив. Таким образом, помимо использования другого чипсета и телеобъектива, остальные характеристики могут быть идентичными на обоих моделях.