Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед
Серия Huawei P70 будет иметь разные частоты чипсета и спутниковую связь во всех моделях
Кроме того, компания также активно разрабатывает HarmonyOS NEXT — операционную систему нового поколения, построенную на собственном ядре.

реклама

Компания Huawei уже готовится к запуску своего нового флагманского смартфона из серии P70. По последней информации, будущие модели могут предлагать разные частоты процессоров в различных моделях, а также представлять другие интересные обновления. Инсайдер сети Weibo, известный как "Smart Pikachu", сообщил, что стандартные и высокопроизводительные модели P70 могут использовать надежный процессор Kirin, возможно, включая модель Kirin 9000, которая предлагается в серии Mate 60. Однако есть одно важное отличие: модели более дорогого класса, такие как P70 Pro, P70 Art и, по слухам, P70 Pro Plus, могут иметь разогнанную версию этого процессора, способную обеспечить увеличение производительности на 20%. Хотя основная архитектура чипсета остается неизвестной, различные тактовые частоты могут сыграть решающую роль в достижении повышенных мощностей. Согласно имеющимся данным, крупнейший китайский производитель микросхем SMIC готовится к началу производства 5-нм чипов.

реклама

Также внутренний информатор раскрыл информацию о дисплее, предположив, что все четыре модели из серии P70 могут иметь изогнутый экран с разрешением 1,5K для улучшения качества изображения. Следует отметить, что Huawei, как говорят, тестирует экраны различных размеров и экспериментирует с использованием четырех панелей от китайских производителей, что предполагает значительные обновления в сравнении с предыдущими поколениями. Кроме того, серия P70 может стать серьезным изменением в стратегии Huawei в отношении спутниковой связи. Инсайдеры утверждают, что все модели могут содержать интегрированную функцию спутниковой связи. Ранее спутниковая связь была предназначена только для дорогих моделей, тогда как бюджетные варианты ее не имели.

В 2022 году компания Huawei впервые внедрила функцию спутниковой связи в устройствах смартфонов с выпуском модели Mate 50 Pro, которое обеспечивало одностороннюю функцию спутниковых SMS. Затем модели P60 Pro и P60 Art предложили двустороннюю функцию спутниковых SMS, а серия Mate 60 представила двусторонние спутниковые вызовы для моделей Pro и Pro Plus. В серии P70 данные функции станут доступными для всех моделей, либо компания выберет подход, аналогичный Mate 60, где более дорогие варианты предлагают функцию вызовов, а базовая версия сохраняет возможность двусторонних SMS. Ожидается, что серия Huawei P70 появится на рынке Китая в конце марта или в начале апреля. Кроме того, компания активно разрабатывает новое поколение операционной системы HarmonyOS Next, основанное на собственном ядре. Данная операционная система полностью исключает поддержку приложений Android.

#смартфон #huawei #смартфон 2024 #huawei p70 #смартфоны huawei #huawei p70 art #смартфоны hyawei #huawei p 70 pro
+
Написать комментарий (0)
OnePlus тестирует Ace 3 Pro с 8 процессорами третьего поколения и 24 ГБ оперативной памяти
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские военные прорвали оборону ВСУ на Купянском участке
2
Управляемый по лазеру снаряд Инвар-М на предельной дальности поразил украинский БМП Bradley
2
Несколько источников подтвердили, что Россия использует интернет Starlink в зоне СВО
1
ИИ за год выявил в 45 раз больше новых химических элементов, чем наука нашла за столетия
13
Take-Two объявила приблизительную дату выхода GTA VI
7
Одну из самых глубоких шахт Европы переоборудуют в твердотельную аккумулирующую электростанцию
6
Разработчик RuneScape Jagex приобретен за $1,13 млрд
+
Южная Корея хочет построить авианосец водоизмещением 50 000 тонн
2
Украинская разведка подтверждает появление терминалов связи Starlink у российской армии
3
Microsoft снова «взялась» за пользователей Windows 10
10
В ДНР повторили изобретение предков "гуляй-город" и построили 30-км оборонительный "царь-поезд"
2
Paradox призналась, что Cities: Skylines 2 разочаровала фанатов
+
Bild: ВС России добрались до "дороги жизни" ВСУ и работают над формированием "южного котла"
2
Запись звонков VoWiFi от Samsung меняет правила игры в общении для серии Galaxy S24
5
Gigabyte пересматривает дизайн печатных плат графических процессоров для решения проблем
+
Революционная солнечная батарея устраняет необходимость в батарейках типа ААА
7
При помощи телескопов выявили быстрое вращение черной дыры Млечного Пути
+
Частный космический корабль должен посетить МКС в 2024 году
2
Искусственный интеллект назвал пять криптовалют, которые станут лучшими в 2024 году
2
Инженеры из РФ создали гибридный снаряд с функцией самолёта, ракеты и ударного многоцелевого дрона
1

Популярные статьи

10 лучших постапокалиптических сериалов по моему мнению
11
Как работает первая в мире атомная электростанция четвёртого поколения
18
Почему я не покупаю дорогие блоки питания и материнские платы и всегда инвестирую в процессор
93
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
143
Собираем мощный игровой ПК 2024 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Февраль)
16
Мой субъективный выбор пяти лучших фильмов с Леонардо Ди Каприо
8
Пять причин провала Xbox Game Pass
42
Собираем игровой ПК по советам техно-блогеров
10
Собираем тотально зеленый игровой ПК из новых комплектующих за 156099 рублей в феврале 2024 года
22
Как я разогнал четыре модуля памяти на AMD Ryzen 7950X со штатных 3600 до 5200 МГЦ (+44%)
40

Сейчас обсуждают

Evgeny Chelyadin
22:11
Смысл в 11400 когда есть 12400 ?
Собираем тотально зеленый игровой ПК из новых комплектующих за 156099 рублей в феврале 2024 года
Stanislav_i
22:05
Согласен в части материнок, я как раз X670E-E брал и она дороже была из-за PCI-E 5.0 и более сложной разводки печатной платы, чем под Intel у которых тогда только PCI-E 4.0 было. SSD cтоит GIGABYTE AO...
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
Саша Батурин
22:05
Взгляни правде в глаза, обыденному пользователю достаточно камера смартфона, а не таскать с собой фотоаппарат с несколькими объективами
HUAWEI P70 Pro возможно получит топовый набор камер
Олесь Кука
21:56
Голосую за "Начало"
Мой субъективный выбор пяти лучших фильмов с Леонардо Ди Каприо
F22
21:56
Уже давно не смешно.
Человечество превращает Луну в большую свалку и уже оставило там 227 тонн мусора
Бахтиёр Кудратуллаев
21:54
спс бро. просто непонятно за что минусы. цель любой статьи чтоб максимум просмотры и коментов были. я уже 2 года пишу по фану. я же знаю. что надо макс кринжовую статью писать чтоб коментов и просмо...
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
Юрий Богданов
21:54
поддерживаю, даже "не популярный" xeon v4 для детей "рулит" по цене/качеству.
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
Юрий Богданов
21:52
плюсанул )
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
Влад Миршей
21:44
согласен 15к явно дорого
Собираем игровой ПК по советам техно-блогеров
REY_B_
21:44
А ДНР у Маска это уже Россия? Да и как летают украинские беспилотники, если "не работает"? - Короче, Маск пошёл в стандартную отказку
Илон Маск прокомментировал информацию об использовании Starlink российской армией
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем