Кроме того, компания также активно разрабатывает HarmonyOS NEXT — операционную систему нового поколения, построенную на собственном ядре.

Компания Huawei уже готовится к запуску своего нового флагманского смартфона из серии P70. По последней информации, будущие модели могут предлагать разные частоты процессоров в различных моделях, а также представлять другие интересные обновления. Инсайдер сети Weibo, известный как "Smart Pikachu", сообщил, что стандартные и высокопроизводительные модели P70 могут использовать надежный процессор Kirin, возможно, включая модель Kirin 9000, которая предлагается в серии Mate 60. Однако есть одно важное отличие: модели более дорогого класса, такие как P70 Pro, P70 Art и, по слухам, P70 Pro Plus, могут иметь разогнанную версию этого процессора, способную обеспечить увеличение производительности на 20%. Хотя основная архитектура чипсета остается неизвестной, различные тактовые частоты могут сыграть решающую роль в достижении повышенных мощностей. Согласно имеющимся данным, крупнейший китайский производитель микросхем SMIC готовится к началу производства 5-нм чипов.

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Также внутренний информатор раскрыл информацию о дисплее, предположив, что все четыре модели из серии P70 могут иметь изогнутый экран с разрешением 1,5K для улучшения качества изображения. Следует отметить, что Huawei, как говорят, тестирует экраны различных размеров и экспериментирует с использованием четырех панелей от китайских производителей, что предполагает значительные обновления в сравнении с предыдущими поколениями. Кроме того, серия P70 может стать серьезным изменением в стратегии Huawei в отношении спутниковой связи. Инсайдеры утверждают, что все модели могут содержать интегрированную функцию спутниковой связи. Ранее спутниковая связь была предназначена только для дорогих моделей, тогда как бюджетные варианты ее не имели.

В 2022 году компания Huawei впервые внедрила функцию спутниковой связи в устройствах смартфонов с выпуском модели Mate 50 Pro, которое обеспечивало одностороннюю функцию спутниковых SMS. Затем модели P60 Pro и P60 Art предложили двустороннюю функцию спутниковых SMS, а серия Mate 60 представила двусторонние спутниковые вызовы для моделей Pro и Pro Plus. В серии P70 данные функции станут доступными для всех моделей, либо компания выберет подход, аналогичный Mate 60, где более дорогие варианты предлагают функцию вызовов, а базовая версия сохраняет возможность двусторонних SMS. Ожидается, что серия Huawei P70 появится на рынке Китая в конце марта или в начале апреля. Кроме того, компания активно разрабатывает новое поколение операционной системы HarmonyOS Next, основанное на собственном ядре. Данная операционная система полностью исключает поддержку приложений Android.