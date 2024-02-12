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СтарыйДед
Xiaomi 14 Ultra с чипсетом Snapdragon 8 Gen 3 будет выпущен в специальной титановой версии
Xiaomi 14 Ultra будет иметь 6,73-дюймовый OLED-дисплей 2K с изогнутыми краями и несколько вариантов объёма ОЗУ и хранилища.

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Ожидается, что Xiaomi 14 Ultra выйдет на мировой рынок 25 февраля. Однако, по слухам, 22 февраля в Китае состоится специальная презентация этого телефона. По последним утечкам, опубликованным на Weibo, стали известны его конфигурации и цена.

Согласно данным от "Experience More", Xiaomi 14 Ultra будет доступен в Китае в трех вариантах: 12 ГБ оперативной памяти + 256 ГБ встроенной памяти; 16 ГБ оперативной памяти + 512 ГБ встроенной памяти; 16 ГБ оперативной памяти + 1 ТБ встроенной памяти.

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Утечка также указывает на выпуск специальной титановой версии Xiaomi 14 Ultra, которая будет иметь конфигурацию 16 ГБ оперативной памяти + 1 ТБ встроенной памяти. По словам источников, если стоимость варианта 16+1 ТБ останется прежней (по сравнению с предыдущим поколением), то его цена составит 7299 юаней (примерно 91 500 рублей), а цена титановой версии будет примерно 8000 юаней (примерно 100 500 рублей).

По информации, Xiaomi 14 Ultra будет также обладать 6,73-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем разрешением 2K. Ожидается, что экран с частотой обновления 120 Гц будет оснащен ультразвуковым сканером отпечатков пальцев. Устройство будет работать на базе Android 14 с HyperOS.

Вероятно, Xiaomi 14 Ultra будет оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 3, оперативной памятью LPDDR5X, хранилищем UFS 4.0 и аккумулятором ёмкостью 5300 мА*ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 90 Вт и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт. Отмечается, что на задней панели устройства будет размещена 50-мегапиксельная основная камера LYT-900 с оптической стабилизацией изображения и поддержкой переменной диафрагмы.

Возможно, новинка получит три 50-мегапиксельные камеры IMX858, включая сверхширокоугольную камеру, 3,2-кратный телеобъектив с OIS и 5-кратный перископический телеобъектив с OIS. В устройстве также будет 32-мегапиксельная фронтальная камера для селфи.

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