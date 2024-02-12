По слухам, вместо команды, которая разработала Xbox Series X, на смену придет подразделение Surface в Microsoft.

Как сообщается, компания Microsoft вносит значительные изменения в проектирование следующей версии консоли Xbox, и это вызывает бурный интерес в игровом сообществе. Вместо команды, которая разработала Xbox Series X, похоже, проектированием будет заниматься подразделение Surface компании Microsoft. Интересно, что это новость появилась именно в то время, когда Xbox пытается догнать по продажам PlayStation 5 от Sony, которая значительно опережает его. Все это благодаря эксклюзивным играм и некоторым другим факторам, если быть откровенным. Консоль Xbox не продавалась так хорошо, как ожидалось от Microsoft, и они прогнозируют дальнейшее снижение продаж к 2024 году. Число в 21 миллион проданных единиц приблизительно в два раза меньше, чем у PlayStation 5.

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Инсайдер отрасли Ник Бейкер поделился в своем подкасте информацией о возможной смене команды дизайнеров. Это может означать, что придется подольше подождать следующей версии консоли Xbox, особенно если разработка дизайна начнется с нуля. Возможно, это связано со слухами о новом портативном устройстве Xbox. Команда Surface, известная своими качественными портативными устройствами, может работать над созданием такой консоли, если Microsoft имеет такие планы.

Тем не менее, слухи о портативной версии Xbox вызывают противоречивую информацию. Некоторые говорят, что она будет более дешевой и менее мощной по сравнению со следующим поколением Xbox, тогда как другие утверждают, что она будет такой же мощной, но более дорогой. Трудно определить, кому верить, но Microsoft заявляет, что намерена разрабатывать новое оборудование для Xbox. Большие изменения могут привести к интересным новинкам для поклонников Xbox, особенно если они приведут к появлению современных устройств, включая портативные версии.