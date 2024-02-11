Бренд предлагает обширную линейку высококачественных внутриканальных наушников, предназначенных для передачи звука высокого разрешения, а теперь собирается выйти на рынок смартфонов.

Аудиофилы, желающие приобрести новый телефон со звуком Hi-Fi качества, часто сталкиваются с ограниченным выбором на рынке. Именно поэтому многие из них прибегают к использованию портативных усилителей и цифро-аналоговых преобразователей, чтобы наслаждаться качественным звуком на своих смартфонах.

Несмотря на то, что последние релизы, такие как Sony Xperia 1V, Google Pixel 8 и серия Asus ROG Phone 8, предлагают телефоны с поддержкой Hi-Res, в этом сегменте совсем скоро может появиться новый конкурент – смартфон Moondrop Hi-Fi.

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Эта компания известна своими качественными внутриканальными наушниками. У Moondrop даже имеется впечатляющий портфель USB-ключей, предназначенных для обеспечения звучания Hi-Fi. По последнему тизеру, кажется, что компания собирается выйти на рынок смартфонов, представив «мобильное аудиоустройство 5G Hi-Fi». О смартфоне Moondrop Hi-Fi пока известно не так много деталей, но на официальном веб-сайте предполагается, что устройство может называться Miad 01. Также по тизеру можно заметить квадратный дизайн, похожий на Sony Xperia 1V, с кнопками регулировки громкости и питания на левой стороне смартфона.

Хотя можно предположить, что Moondrop Miad 01 может стать конкурентом таким устройствам, как Sony Walkman или другим портативным аудиоустройствам с Hi-Res, тизер находится в разделе "Телефон" на официальном сайте. О дате предстоящего релиза не сообщается. Все, что можно узнать из тизера, это призыв "открыть искусство и разум", а также слово "скоро".

Судя по догадкам, поскольку это телефон с Hi-Fi звучанием, устройство, вероятно, будет оснащено разъемом для наушников с встроенным ЦАП-ом Hi-Res. Возможно, оно также поддерживает качественные беспроводные кодеки, такие как Sony LDAC, LHDC и aptX Lossless, но никакие из этих предположений пока не получили подтверждения, поскольку бренд еще не предоставил подробностей о данном смартфоне.