Планшеты Lenovo, ориентированные на медиа, известны своим массивным корпусом, и похоже, что компания не будет вносить изменения в дизайн в ближайшее время.

Несмотря на наличие в линейке Lenovo относительно тонких планшетов, модели компании Yoga Tab, как правило, остаются громоздкими. Причиной этому является ориентация серии на мультимедийные возможности, что делает установку подставок, петель и громоздкий динамиков практически обязательными. Вероятно, в ближайшее время эти детали вряд ли изменятся для медиа-ориентированных планшетов Lenovo. Это подтверждается новой информацией, появившейся о планшете Lenovo Tab Plus.

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По информации, доступной по рендерам, новый Tab Plus будет полноценным мультимедийным устройством, подобно серии Yoga Tab. Однако дизайн планшета будет обновлен. Как и в текущих моделях Lenovo Yoga Tab, по рендерам видно, что Tab Plus будет иметь заметный нижний бортик. Но хорошая новость заключается в том, что Lenovo, по-видимому, сделала края более гладкими и стильными. Еще одним положительным аспектом, замеченным на рендерах, является то, что лицевая часть предполагаемого приемника Yoga Tab имеет маленькие рамки.

Но это еще не все, что делает предполагаемый Lenovo Tab Plus полноценным мультимедийным планшетом. Хотя утечка не указывает на особые характеристики, на рендерах видна поддержка динамиков Dolby Atmos с огромными решетками слева и справа. Планшет также, предположительно, будет оснащен разъемом для наушников.

Среди других особенностей, замеченных на утечке, — два микрофона, слот для SIM/SD-карт, кнопки регулировки громкости, задняя камера и центральная передняя камера сверху. Кроме того, похоже, что Lenovo Tab Plus будет поставляться в комплекте со стилусом, клавиатурой и чехлом. Ожидаемая цена не была указана в утечке.