Серия Pixel Fold полностью пропустит Tensor G3 и перейдет на Tensor G4 .

Инсайдер Mishaal Rahman поделился новыми подробностями о втором поколении складного смартфона Pixel Fold. Напомним, что Google представила свой первый складной телефон вместе с Pixel 7a на конференции I/O 2023 в мае 2023 года. Оба устройства были оснащены процессором Tensor G2. Хотя компания надеялась начать отправку предварительных заказов в июне, они поступили к клиентам только в августе. Таким образом, Tensor G2, который рекламировался в Pixel Fold, появился менее чем за два месяца до анонса Tensor G3 в Pixel 8 и Pixel 8 Pro.

Однако, по словам Рахмана, источник сообщил ему, что Google планирует использовать один и тот же процессор Tensor для своих флагманских устройств, таких как Pixel 9, Pixel 9 Pro и Pixel Fold 2. Другими словами, серия Pixel Fold полностью пропустит Tensor G3 и перейдет на его преемника - Tensor G4. Ранее ожидалось, что Google будет выпускать новые модели смартфонов ежегодно, и поэтому наследник Pixel Fold ожидался весной 2024 года. Но утверждение, что Pixel Fold 2 будет использовать тот же процессор, что и Pixel 9 и Pixel 9 Pro, говорит об обратном.

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Кроме того, Рахман сообщил, что кодовое название чипсета Comet, который ранее было связано с Tensor G3, недавно изменилось на Zumapro, что, по словам источника, также связано с Tensor G4. Интересно отметить, что это новое кодовое название соответствует другим обновлениям по сравнению с оригинальным Pixel Fold, включая увеличение оперативной памяти до 16 ГБ, которая останется стандартом LPDDR5, вместо более быстрых версий LPDDR5T и LPDDR5X. Также сообщается, что к объему оперативной памяти на 4 ГБ будет добавлена флэш-память UFS 4.0 вместо UFS 3.1, которая используется в текущей версии Pixel Fold.

Похоже, что базовая модель этого года будет продаваться с 256 ГБ встроенной памяти, в отличие от глобальной версии Magic V2. Рахман добавляет, что Comet все еще находится на стадии инженерных испытаний (EVT). Следовательно, Pixel Fold 2, вероятно, дебютирует не раньше начала осени 2024 года, возможно, вместе с Pixel Watch 3, Pixel 9 и Pixel 9 Pro.