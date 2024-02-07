Данный смартфон может появиться вместе с Galaxy A35 во втором квартале 2024 года.

Samsung планирует обновить свою линейку смартфонов среднего класса, выпустив несколько новых моделей, включая Galaxy A55, Galaxy A35, Galaxy M55, Galaxy F55 и другие. Большинство будущих смартфонов Samsung уже прошли сертификацию на различных общедоступных сайтах по всему миру. В частности, Samsung Galaxy A55 и Galaxy A45 уже были замечены на Bis India, Bluetooth SIG, FCC, индонезийском TKDN и корейском NRRA. Следующим шагом была сертификация Galaxy A55 5G в Индонезии (NBTC) и Китае (MIIT) с соответствующими номерами модели SM-A556E и SM-A5560. Оба списка сертификации не содержат подробной информации о функциях и характеристиках новых смартфонов, но подтверждают намеченный запуск в соответствующих странах.

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Помимо публичных сертификатов, Samsung Galaxy A55 5G также был замечен в базе данных Geekbench с процессором Exynos 1480. Новый чип оснащен четырьмя ядрами высокой производительности (тактовая частота 2,5 ГГц) и четырьмя энергоэффективными ядрами (тактовая частота 2,05 ГГц). Также упоминается графический процессор Xclipse 530, 8 ГБ оперативной памяти и Android 14 на борту. Сертификаты TUV Rheinland, 3C и FCC подтверждают наличие быстрой зарядки мощностью 25 Вт (EP-TA800).

Судя по предыдущим утечкам и слухам, смартфон может быть оснащен 6,5-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Его камерная система может включать основной сенсор на 50 Мп, широкоугольную камеру на 12 Мп и макрокамеру на 5 Мп. Для селфи и видеозвонков будет предусмотрена фронтальная камера на 32 Мп. Были опубликованы также рендеры Samsung Galaxy A55, которые показывают дизайн с незначительными изменениями по сравнению с предшественником. Устройство имеет вертикально расположенные камеры, плоские края и дисплей с отверстием для фронтальной камеры. Ожидается, что новый смартфон будет доступен в трех цветовых вариантах: Awesome Iceblue, Awesome Lilac и Awesome Navy. Появление Samsung Galaxy A55 ожидается вместе с Galaxy A35 во втором квартале 2024 года.