Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед
Samsung Galaxy A55 5G с чипсетом Exynos 1480 SoC прошел сертификацию Индонезии NBTC и MIIT
Данный смартфон может появиться вместе с Galaxy A35 во втором квартале 2024 года.

реклама

Samsung планирует обновить свою линейку смартфонов среднего класса, выпустив несколько новых моделей, включая Galaxy A55, Galaxy A35, Galaxy M55, Galaxy F55 и другие. Большинство будущих смартфонов Samsung уже прошли сертификацию на различных общедоступных сайтах по всему миру. В частности, Samsung Galaxy A55 и Galaxy A45 уже были замечены на Bis India, Bluetooth SIG, FCC, индонезийском TKDN и корейском NRRA. Следующим шагом была сертификация Galaxy A55 5G в Индонезии (NBTC) и Китае (MIIT) с соответствующими номерами модели SM-A556E и SM-A5560. Оба списка сертификации не содержат подробной информации о функциях и характеристиках новых смартфонов, но подтверждают намеченный запуск в соответствующих странах.

реклама

Помимо публичных сертификатов, Samsung Galaxy A55 5G также был замечен в базе данных Geekbench с процессором Exynos 1480. Новый чип оснащен четырьмя ядрами высокой производительности (тактовая частота 2,5 ГГц) и четырьмя энергоэффективными ядрами (тактовая частота 2,05 ГГц). Также упоминается графический процессор Xclipse 530, 8 ГБ оперативной памяти и Android 14 на борту. Сертификаты TUV Rheinland, 3C и FCC подтверждают наличие быстрой зарядки мощностью 25 Вт (EP-TA800).

Судя по предыдущим утечкам и слухам, смартфон может быть оснащен 6,5-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Его камерная система может включать основной сенсор на 50 Мп, широкоугольную камеру на 12 Мп и макрокамеру на 5 Мп. Для селфи и видеозвонков будет предусмотрена фронтальная камера на 32 Мп. Были опубликованы также рендеры Samsung Galaxy A55, которые показывают дизайн с незначительными изменениями по сравнению с предшественником. Устройство имеет вертикально расположенные камеры, плоские края и дисплей с отверстием для фронтальной камеры. Ожидается, что новый смартфон будет доступен в трех цветовых вариантах: Awesome Iceblue, Awesome Lilac и Awesome Navy. Появление Samsung Galaxy A55 ожидается вместе с Galaxy A35 во втором квартале 2024 года.

#samsung #смартфон #galaxy #смартфон 2024 #galaxy a #galaxy a55
+
Написать комментарий (0)
Журнал PCWorld протестировал SSD Samsung 990 EVO
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Астрономы обнаружили в соседней планетарной системе потенциально пригодную для жизни суперземлю
4
Почти неповрежденную украинскую ракету «Нептун» выбросило на берег в России
1
Китайские солнечные панели угрожают банкротством производителям такого оборудования в ЕС
1
Правительство США отреагировало на безрассудное поведение в вирусном видео водителя Tesla
+
97 актуальных смартфонов Xiaomi, которые в 2024г точно получат новую операционную систему HyperOS
1
Выращенная в космосе еда оказалась непригодной для питания
3
Россия установила противотанковую ракету на гражданский квадрокоптер
+
В Малайзии завершилось строительство второго по высоте небоскреба в мире Merdeka 118
1
Eurasian Times: Российский комплекс ПВО С-400 "Триумф" превосходит западные аналоги
1
Космический самолет Dream Chaser полностью собран и проходит предстартовые испытания
7
Космический телескоп Джеймс Уэбб обнаружил и приступил к изучению Супер-Земли TOI-715b
+
Samsung One UI 6.1 меняет правила игры с плавающими окнами и кнопкой «Развернуть все»
1
Минцифры РФ: за неделю подано более миллиона заявок на дистанционное участие в выборах президента
6
Урсула фон дер Ляйен обвинила климат и Россию в проблемах европейских фермеров
2
Нарастают проблемы с Galaxy S24: 3 проблемы с новейшим смартфоном Samsung
3
В России разработан перспективный дрон-конвертоплан с полностью отечественной электроникой
1
Тесты Ryzen 7 8700G показали, что производительность GTX 1060 теперь доступна на встроенной графике
9
В Android 15 появится новый полноэкранный режим
1
Задержаны злоумышленники укравшие $400 млн у FTX
+
Politico: страны ЕС боятся ответных мер в случае конфискации российских активов
+

Популярные статьи

Разрушаем 2 геймерских мифа – почему вам хватит 16 Гб ОЗУ, и стоит ли покупать флагманы NVIDIA
89
8 причин, по которым я не покупаю видеокарты AMD уже 10 лет и не собираюсь покупать в будущем
284
США строят ударный флот безэкипажных судов, способных остановить ВМС НОАК
4
"Аквамен и потерянное царство": сказ о том, как Аквамен подводного Саурона замочил
1
Ретроклокинг: разгоняем SSD
11
Издание PC Gamer назвало лучшие процессоры для игр в 2024 году: от самых дешевых и до самых дорогих
18
Как легко заразить вирусами Ubuntu 22.04 LTS изначально не имея root прав
32
Собираем недорогой игровой ПК на энергоэффективной новинке 2024 года — GeForce RTX 3050 6 ГБ
18
США успешно испытали микроволновую пушку CHIMERA способную уничтожать рои дронов со скоростью света
2
Уныние среди поклонников консолей Xbox и причем тут DeadP47
6

Сейчас обсуждают

glavhyilo
18:27
пиндосы на жёсткой растяжке щас сидят.
Медведев: в случае прямого конфликта с НАТО Россия будет применять ракеты со «специальными боеголовками»
Mixail80
18:26
дожили... зачем зубным щёткам инет? зубной феи писать когда за зубами прилетать? :)
Сеть из трех миллионов зубных щеток провела DDoS-атаку на веб-сайт швейцарской компании
Сергей Анатолич
18:26
Только бы от своих слов не отказался, если и правда что то начнется.
Медведев: в случае прямого конфликта с НАТО Россия будет применять ракеты со «специальными боеголовками»
Павел Вохмянин
18:23
"Я рад что вы считаете себя центром вселенной" - вот я про это и говорю - от куда этот вывод был сделан, при чем тут центр вселенной? Пример в моем случае как игрока и на этом базируется вывод? Мужик,...
Уныние среди поклонников консолей Xbox и причем тут DeadP47
sidreshot
18:19
Таак, ты скачал скрипт и запустил его. Он подменил ярлык, а ПО, которое не требует рута для запуска внезапно потребовало рут на запуск. Так, ну и что? А вирусы то где? Это не вирус - это скрипт вредон...
Как легко заразить вирусами Ubuntu 22.04 LTS изначально не имея root прав
Александр Ларин
18:18
Ну и зануда. Купил задорма планки и ищет правду. Оно так и должно быть с дешманскими товарами. Есть деньги - покупай супер-пупер, нет - довольствуйся этим. Открыл Америку, мы и так это знаем. KingSpec...
Скупой платит дважды или как я купил самую дешевую оперативную память китайского бренда
От LoL до KeK один шаг
18:17
Хватит?))))
8 причин, по которым я не покупаю видеокарты AMD уже 10 лет и не собираюсь покупать в будущем
Робин Гудеичь
18:14
Я бы сейчас так далеко, на 5-10 лет не загадывал... История на перепутье с тремя путями, как в сказке.
Собираем недорогой игровой ПК на энергоэффективной новинке 2024 года — GeForce RTX 3050 6 ГБ
Kefir32
18:10
Всё так))
В сети показали изображение iPhone 16 серии с вертикальным дизайном камер для объемной съемки
ark-bak
18:09
Только нога земляника НИКОГДА на них не ступет.
Что ждёт Землю после взрыва Солнца – учёные обнаружили две планеты рядом с белыми карликами
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем