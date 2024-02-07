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Вчера компания Xiaomi официально подтвердила, что 25 февраля будет объявлена серия смартфонов Xiaomi 14 для международного рынка. В октябре 2023 года эти устройства уже были анонсированы в Китае под названиями Xiaomi 14 и 14 Pro. Из тизера компании для международного рынка можно предположить, что оба телефона будут представлены в указанную дату по всему миру. Однако, судя по различным источникам информации, можно предположить о том, что модель 14 Pro не будет выпущена на международном рынке. Вместо нее компания, похоже, представит Xiaomi 14 Ultra для всего мира в указанную дату.
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На приложенном выше тизерном изображении, опубликованном Xiaomi вчера, виден круглый модуль камеры. Хотя его дизайн не соответствует модулю камер 14 и 14 Pro, он напоминает Xiaomi 14 Ultra, предположительно имеющий круглый модуль. В URL-адресе на странице обратного отсчета для серии Xiaomi 14 упоминаются "N1 и N3" - это внутренние номера моделей. Внутренние коды моделей Xiaomi 14, 14 Pro и 14 Ultra, соответственно, равны N1, N2 и N3. Учитывая, что в URL-адресе упоминаются только N1 и N3, кажется, что 25 февраля будут представлены только Xiaomi 14 и 14 Ultra. Другими словами, модель 14 Pro может не быть выпущена на международном рынке. Xiaomi 14 Pro является улучшенной версией Xiaomi, предлагающей больший дисплей и аккумулятор. Остальные характеристики обоих телефонов практически идентичны. Следовательно, компания, возможно, решила пропустить вариант Pro и выпустить вместо него модель 14 Ultra.
Как ожидается, Xiaomi 14 Ultra будет оснащен высококлассной системой из четырех камер, включая 50-мегапиксельную основную камеру lyt-900, которая будет впервые использована на этом устройстве. Он также получит процессор Snapdragon 8th Gen 3. Подробнее о характеристиках 14 Ultra можно прочитать в предыдущих статьях.