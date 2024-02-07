Согласно URL-адресу страницы , на которой ведется обратный отсчет для серии Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro не будет представлен.

Вчера компания Xiaomi официально подтвердила, что 25 февраля будет объявлена серия смартфонов Xiaomi 14 для международного рынка. В октябре 2023 года эти устройства уже были анонсированы в Китае под названиями Xiaomi 14 и 14 Pro. Из тизера компании для международного рынка можно предположить, что оба телефона будут представлены в указанную дату по всему миру. Однако, судя по различным источникам информации, можно предположить о том, что модель 14 Pro не будет выпущена на международном рынке. Вместо нее компания, похоже, представит Xiaomi 14 Ultra для всего мира в указанную дату.

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На приложенном выше тизерном изображении, опубликованном Xiaomi вчера, виден круглый модуль камеры. Хотя его дизайн не соответствует модулю камер 14 и 14 Pro, он напоминает Xiaomi 14 Ultra, предположительно имеющий круглый модуль. В URL-адресе на странице обратного отсчета для серии Xiaomi 14 упоминаются "N1 и N3" - это внутренние номера моделей. Внутренние коды моделей Xiaomi 14, 14 Pro и 14 Ultra, соответственно, равны N1, N2 и N3. Учитывая, что в URL-адресе упоминаются только N1 и N3, кажется, что 25 февраля будут представлены только Xiaomi 14 и 14 Ultra. Другими словами, модель 14 Pro может не быть выпущена на международном рынке. Xiaomi 14 Pro является улучшенной версией Xiaomi, предлагающей больший дисплей и аккумулятор. Остальные характеристики обоих телефонов практически идентичны. Следовательно, компания, возможно, решила пропустить вариант Pro и выпустить вместо него модель 14 Ultra.

Как ожидается, Xiaomi 14 Ultra будет оснащен высококлассной системой из четырех камер, включая 50-мегапиксельную основную камеру lyt-900, которая будет впервые использована на этом устройстве. Он также получит процессор Snapdragon 8th Gen 3. Подробнее о характеристиках 14 Ultra можно прочитать в предыдущих статьях.