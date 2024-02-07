Согласно сайту Geekbench, Realme 12+ 5G будет иметь процессор с номером модели MT6877V/TTZA, что соответствует мобильному процессору MediaTek.

Realme представляет новую модель - Realme 12+ 5G, которая разрабатывается как для мирового, так и для китайского рынков. Телефон с номером модели Rmx3866 получит название Realme 12+ 5G при выходе на международный рынок. Также был замечен аналогичный телефон с номером модели Rmx3866 на китайских сертификационных платформах 3C и TENAA, который считается китайским вариантом realme 12+ 5G.

Сейчас глобальная версия Realme 12+ 5G доступна на платформе тестирования Geekbench, где указаны характеристики устройства, включая чипсет, оперативную память и версию Android.

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Согласно информации в Geekbench, Realme 12+ 5G будет оснащен процессором с номером модели mt6877v/ttza, который указывает на возможное наличие комплекта микросхем Dimensity 7050. Также в списке указано 12 ГБ оперативной памяти и операционная система Android 14 с оболочкой Realme UI 5. В одноядерном и многоядерном тестах устройство набрало соответственно 958 и 2346 баллов.

Согласно сертификации TENAA, Realme 12+ 5G получит 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+ и, возможно, частотой обновления 120 Гц. За производительность будет отвечать восьмиядерный процессор с частотой 2,6 ГГц, а аккумулятор емкостью 5000 мА*ч будет поддерживать быструю зарядку мощностью 67 Вт. Ожидается, что камера Realme 12+ 5G будет состоять из 16-мегапиксельного фронтального сенсора и тройной задней камеры со сенсорами 50 + 8 + 2 мегапикселя.

Телефон будет обеспечивать безопасность с помощью встроенного в экран сканера отпечатков пальцев. Размеры устройства составят 162,95 х 75,45 х 7,87 мм, а вес будет равен 190 г.

Ожидается, что китайская версия Realme 12+ 5G будет запущена вместе с Realme 12 Pro и 12 Pro+ позднее в этом месяце. В Китае устройство может быть доступно с 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенной памяти.

При этом на мировой рынок модели Pro уже поступили. Поэтому предполагается, что Realme 12+ 5G может появиться за пределами Китая в марте.