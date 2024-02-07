На данный момент известен только номер модели CPH2613 и утверждается, что данный смартфон разработан для бюджетного сегмента.

Компания OnePlus планирует выпустить доступное устройство из серии Nord. Хотя официальная информация о нем пока не предоставлена, некий внутренний источник поделился в сети рендерами смартфона с номером модели CPH2613. Точное название устройства пока неизвестно, однако ожидается, что подробности появятся в ближайшее время.

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На изображении видно, что телефон обладает вырезом на передней панели. Задняя панель устройства выполнена с глянцевым отделкой, а дисплей является плоским, а рамка изготовлена из пластика. На экране можно заметить анимацию отпечатков пальцев, что говорит о наличии встроенного в дисплей сенсора таких отпечатков. Вероятно, телефон будет оснащен AMOLED-дисплеем. В нижней части телефона видны слот для SIM-карты, основной микрофон, порт USB Type-C и сетка динамика. Наверху находится дополнительный микрофон и что-то, похожее на ИК-передатчик или разъем для наушников 3,5 мм. Кнопки управления звуком и включения размещены на правой стороне. На задней панели телефона расположен вертикальный модуль камеры с двумя сенсорами и светодиодной вспышкой.

Кроме того, известно, что телефон OnePlus CPH2613 был добавлен в список сертифицирования камер FV-5. В этом списке были раскрыты дополнительные характеристики камеры устройства. Установлено, что телефон оборудован основной камерой с разрешением 50 мегапикселей, диафрагмой f/1,8, разрешением изображения 4096×3072, фокусным расстоянием 5,6 мм и технологией OIS+EIS. Также известно, что фронтальная камера будет иметь разрешение 16 Мп, диафрагму f/2,4, технологию EIS и разрешение изображения 2304×1728.