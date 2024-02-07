Стало известно, что на задней панели будет располагаться круглый модуль камеры с двумя камерами на 13 Мп и 8 Мп и светодиодной вспышкой.

Компания Xiaomi намерена запустить на рынок Индии доступный по цене смартфон Redmi A3. В соответствии с информацией, предоставленной внутренним источником Парасом Гуглани, базовая модель Redmi A3 будет стоить менее 7 000 рупий, при этом более дорогая версия будет стоить менее 9 000 рупий (примерно 7 600 и 9 800 рублей соответственно).

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Ранее уже была сообщена информация о дизайне и некоторых характеристиках Redmi A3, а в последнем отчете также было опубликовано реальное изображение устройства с блестящей стеклянной задней панелью. Ожидается, что устройство будет иметь каплевидный вырез и узкие рамки сверху и по бокам. Оно будет доступно в трех цветовых вариантах: зеленом, синем и черном. Также ожидается, что на задней панели будет располагаться круглый модуль камеры с двумя камерами и светодиодной вспышкой.

Размер дисплея составит 6,71 дюйма, он будет использовать ЖК-технологию, обеспечивающую частоту обновления 90 Гц и пиковую яркость 400 нит. Утечка изображений розничной упаковки указывает на наличие конфигурации с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Другие ожидаемые характеристики Redmi A3 включают чипсет MediaTek, основную камеру на 13 Мп с искусственным интеллектом, фронтальную камеру на 8 Мп, аккумулятор емкостью 5000 мА*ч с зарядкой 10 Вт и операционную систему Android 13 Go Edition. На данный момент Xiaomi официально не подтвердила эти детали, однако ожидается, что компания опубликует дополнительную информацию уже в ближайшие дни.