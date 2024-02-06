Ayaneo Pocket S будет оснащен дисплеем с разрешением 1440p, а также до 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти.

Компания Ayaneo недавно представила новые характеристики своего портативного устройства Pocket S, что случилось спустя более пяти месяцев после его первого показа. В августе 2023 года были раскрыты некоторые детали об устройстве, включая наличие процессора Snapdragon G3X Gen 2. Позднее компания поделилась рендерами устройства и кадрами игрового процесса, которые были представлены в конце 2023 года. Теперь Ayaneo сообщила о следующих новых характеристиках Pocket S: 6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2560 x 1440 и яркостью 400 нит, 16 ГБ оперативной памяти, 1 ТБ встроенной памяти и TDP процессора 15 Вт.

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В целом, Pocket S компании Ayaneo будет конкурентом Odin2 от Ayn, еще одного 6-дюймового портативного игрового устройства, использующего Snapdragon 8 Gen 2. Теоретически Pocket S должен быть примерно на 20% быстрее, чем Odin2, хотя это оценка Qualcomm. В любом случае, Pocket S будет значительно мощнее Pocket Air, который Ayaneo продает с чипсетом Dimensity 1200. Компания планирует предоставить более подробную информацию о Pocket S в апреле. Однако они уже надеялись выпустить устройство в декабре 2023 года, поэтому предположения о выпуске в апреле 2024 года скорее всего тоже оказываются ошибочными. В любом случае, кампания уже доступна для предварительного просмотра игрового контроллера.