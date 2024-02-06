Особенностью просочившейся схемы является наличие вертикального ряда двойных камер, что полностью отличается от последних моделей.

В социальных сетях недавно появилось изображение, предположительно отражающее дизайн будущей модели iPhone 16. Основное внимание привлекает видимое обновление корпуса камеры, включающее вертикальный ряд двойных камер, что может указывать на возможное изменение их размещения со стороны Apple. Отмечается также новая кнопка захвата с механической структурой, включающая поверхностную опору для обнаружения сенсорного ввода и изменений давления. Такие изменения могут повысить удобство пользования фото- и видеосъемкой на будущем iPhone.

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Это противоречит предположениям аналитика Ming-Chi Kuo из "Tianfeng International", который не предсказывал значительных изменений в конструкции. Визуализация внешнего вида iPhone 16, основанная на схеме, продемонстрировала устройство с оригинальным и свежим дизайном. Ранее Kuo заявлял, что серия iPhone 16 будет иметь дисплеи большего размера, от 6,3 до 6,9 дюймов. Однако недавнее утечка вызывает сомнения в его прогнозе и указывает на потенциальные изменения в дизайне, которые могут оказаться более видимыми, чем это ранее предполагалось.

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Важно воспринимать информацию с недоверием, поскольку утечки часто являются всего лишь макетами и не достоверными изображениями будущих продуктов. Подлинность представленной схемы остается неопределенной, и пользователям рекомендуется относиться к этой информации с некоторым скептицизмом до официального подтверждения со стороны Apple. Несмотря на непредсказуемость этой утечки, она вызывает интерес и порождает новые слухи о будущем дизайне устройств Apple. Независимо от того, является ли представленная схема точной или нет, она точно привлекает внимание к новому iPhone.