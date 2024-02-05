Это первое глобальное устройство с процессором Snapdragon 7 Gen 3, 4-нм SoC с восемью ядрами, работающими на частоте 2,63 ГГц.

Vivo v30 станет первым смартфоном на международном рынке, оснащенным процессором Snapdragon 7 gen 3. Сейчас первое место занимает Honor 100 с таким же процессором, однако этот смартфон по-прежнему доступен только в Китае. В ноябре прошлого года компания Qualcomm представила этот процессор, который является промежуточным между Snapdragon 7+ Gen 2 и Snapdragon 7s Gen 2. Он был создан по 4-нм технологическому процессу TSMC и имеет конфигурацию процессора 1+3+4, включающую одно основное ядро, три ядра для повышения производительности и четыре эффективных ядра.

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Vivo v30 становится не только первым международным смартфоном с процессором Snapdragon 7 Gen 3, но и первым глобальным телефоном с новой камерой Omnivision OV50E. Данная камера оснащена сенсором на 50 мегапикселей формата 1/1,55 дюйма с оптической стабилизацией изображения. Она является основной камерой на задней панели, а также имеется дополнительная 50-мегапиксельная широкоугольная камера с автофокусом. На передней панели v30 расположена 50-мегапиксельная селфи-камера с автофокусом, размещенная в центральном отверстии 6,78-дюймового AMOLED-экрана. Экран имеет разрешение 1260p, пиковую яркость 2800 нит, изогнутые края и поддержку HDR10+. Под экраном находится сканер отпечатков пальцев.

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Что касается аккумулятора, Vivo v30 оснащен аккумулятором емкостью 5000 мА*ч с поддержкой технологии FlashCharge мощностью 80 Вт. Другие технические характеристики телефона включают операционную систему Android 14 с оболочкой funtouch OS 14, до 12 ГБ оперативной памяти и максимальный объем встроенной памяти до 512 ГБ. Подробности о цене пока не обьявлены, но устройство будет доступно более чем в 30 регионах.