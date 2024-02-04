OnePlus 12 и его предшественник получили три функции искусственного интеллекта, но пока только в Китае

Серия смартфонов Samsung Galaxy S24 привнесла множество обновлений как в аппаратной, так и в программной части. Когда речь заходит о программном обеспечении, в центре внимания оказывается Galaxy AI. Благодаря этой новой функции, Samsung представила ряд улучшенных искусственным интеллектом возможностей, которые в скором времени станут доступны и для последних устройств.

OnePlus, с другой стороны, оставил без внимания использование различных фишек с искусственным интеллектом в рамках недавнего глобального дебюта OnePlus 12. Но теперь ситуация, кажется, меняется, поскольку OnePlus выпустила новое обновление для ColorOS в Китае. Новые функции, представленные в этом обновлении, возможно, не привлекут такое же внимание, как Galaxy AI из серии Galaxy S24, однако это всё равно хорошая новость для пользователей OnePlus 12 и OnePlus 11.

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Согласно описанию обновления, OnePlus 12 и OnePlus 11 получили три новых функции искусственного интеллекта.

Одна из них - AI Summarizer, который, по словам компании, может создавать краткую справку о телефонных звонках. Он собирает различные данные, включая время, местоположение и "другую ключевую информацию" о звонках. Следующая функция искусственного интеллекта, представленная в обновлении ColorOS - редактор изображений, работающий аналогично редактированию с помощью искусственного интеллекта на устройствах Galaxy S24 и Google Pixel. Приложение называется AIGC Remover и может удалять людей и объекты с фотографий. Последняя функция с искусственным интеллектом для этих двух моделей OnePlus - это суммирование статей. OnePlus заявляет, что Summarizer может создавать резюме "всего одним нажатием".

Однако обновление ColorOS включает не только функции искусственного интеллекта. Оно также содержит несколько других улучшений, таких как возможность использования сканера отпечатков пальцев без необходимости разблокировки устройства. Более полный список изменений приведен ниже.

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Компания еще не объявила о функциях искусственного интеллекта для глобальных версий OnePlus 12 и его предшественника, которые работают на OxygenOS. Однако, так как ColorOS по сути является аналогом OxygenOS, пользователи по всему миру могут ожидать выпуск нового обновления.