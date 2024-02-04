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СтарыйДед
Неизвестный смартфон Vivo V2314DA может быть глобальной версией китайского iQOO Z8
Вероятно, модель v2314da может быть разработана на основе Z8, учитывая, что они имеют одинаковые характеристики и Z8 имеет номер модели v2314a.

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В конце декабря 2023 года устройство Vivo с номером модели v2314da получило одобрение органа по сертификации 3C в Китае. И теперь в базе данных платформы сертификации TENAA появилась информация о его спецификациях.

Исходя из сертификации TENAA, габариты Vivo v2314a составят 164,58 x 75,8 x 8,79 мм, вес – 200 г. Новинка будет оснащена 6,64-дюймовым LTPS-дисплеем с разрешением Full HD+ 2388 x 1080 пикселей. К сожалению, сертификация не раскрывает информацию о чипсете устройства. Тем не менее, известно, что смартфон будет оборудован двухкамерной батареей, указан только размер одной ячейки – 2440 мА*ч. По предварительным данным из списка устройств 3C, оно может поддерживать быструю зарядку мощностью 120 Вт.

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Vivo v2314da будет доступен в нескольких конфигурациях оперативной памяти: 8 ГБ, 12 ГБ и 16 ГБ. Что касается встроенного хранилища, то варианты составляют 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Пока неясно, будет ли на устройстве предустановлена последняя версия Android 14 на базе OriginOS 4.

Для фотосъемки имеется 16-мегапиксельная фронтальная камера. Задняя панель будет оснащена 64-мегапиксельной основной камерой и 2-мегапиксельным дополнительным объективом. Кроме того, устройство будет поддерживать такие функции, как ИК-передатчик и боковой сканер отпечатков пальцев.

Обычно при сертификации TENAA предоставляются изображения телефона, но на данный момент они отсутствуют. В августе 2023 года iQOO представила в Китае iQOO Z8 на базе процессора Dimensity 8200. Учитывая, что Z8 имеет номер модели v2314a и аналогичные характеристики, можно предположить, что v2314da может быть основан на Z8.

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В настоящее время окончательное название v2314da не разглашается. Поэтому остается вопрос, дебютирует ли оно под брендом Vivo или IQOO.

#смартфон #vivo #смартфон 2024 #iqoo
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