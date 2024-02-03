Вероятно, Poco F6 будет переименован в Redmi Note 13 Turbo

Несколько недель назад стало известно, что Poco F6 должен выйти в середине года и будет оснащен мощным чипсетом. Согласно последней информации, Poco F6 будет переименован в Redmi Note 13 Turbo и будет работать на чипсете под внутренней маркой "SM8635". Говорят, что данный чипсет будет построен на 4-нанометровом техпроцессе TSMC и будет иметь основное ядро Cortex-X4 с тактовой частотой 2,9 ГГц. Также чипсет будет обладать графическим процессором Adreno 735 с тактовой частотой около 900 МГц и общим баллом Antutu более 1,7 миллиона. По всей видимости, "SM8635" будет предлагать производительность между Snapdragon 8+ Gen 1 и Snapdragon 8 Gen 2. По характеристикам процессора он, вероятно, будет находиться на уровне или даже немного превышать Snapdragon 8 Gen 2, но будет немного уступать флагманскому чипсету последнего поколения в плане графического процессора. Пока неизвестно, как чипсет "SM8635" будет называться для широкой публики, однако у Qualcomm также разрабатывается подобный чипсет под номером "SM7675" или Snapdragon 7+ Gen 3. Оба чипсета на первый взгляд кажутся примерно одинаковыми, но, конечно, есть основные различия. "SM8635" будет относиться к серии Snapdragon 8 и должен иметь лучший графический процессор по сравнению с "SM7675".

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В любом случае, Poco F6 будет запущен с одним из этих чипсетов, и на данный момент предпочтение, судя по информации, отдаётся в сторону "SM8635". Однако стоит отметить, что Poco F5 был оснащен Snapdragon 7+ Gen 2, так что есть вероятность, что Poco F6 выберет Snapdragon 7+ Gen 3 (SM7675), хотя это практически не повлияет на производительность телефона.