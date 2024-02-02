Предстоящее кольцо Samsung Galaxy Ring было замечено в приложении Good Lock компании, что может означать о более раннем сроке выхода устройства.

Новое устройство Samsung Galaxy Ring появилось в приложении Good Lock, которое позволяет настраивать интерфейс устройств Samsung. Пользователь Reddit с ником "u/spottedme" опубликовал скриншот экрана Samsung Galaxy S24+, на котором видно, что приложение теперь предоставляет опцию для будущего устройства Galaxy Ring в виджете "Батарея".

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Этот виджет позволяет быстро проверить уровень заряда различных подключенных устройств на вашем телефоне. Многие предполагают, что включение Samsung Galaxy Ring в приложение на данный момент указывает на то, что новое носимое устройство будет выпущено раньше, чем ожидалось. Изначально предполагалось, что умное кольцо поступит в продажу этим летом, в июле или августе.

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Samsung представила это носимое устройство на мероприятии Galaxy Unpacked, хотя ранее оно уже упоминалось в патенте и исходном коде приложения Health компании. Характеристики умного кольца пока неизвестны, однако исполнительный директор Samsung Хон Пак недавно заявил о намерении компании представить новую технологию неинвазивного мониторинга уровня глюкозы в крови и непрерывного измерения артериального давления. Он добавил, что эти функции станут частью более обширного внимания Samsung к здоровью и благополучию людей, включая также Galaxy Ring и другие устройства. Пока официальная дата запуска Galaxy Ring, а также его характеристики и цены не объявлены.