После успеха PSP и провала PlayStation Vita, Sony, наконец, собирается разработать игровой портативный компьютер под брендом PlayStation.

Sony PlayStation Portable (PSP) имела огромный успех, продав около 82 миллионов экземпляров. Однако ее прямая преемница, PlayStation Vita, оказалась неудачной и продала всего 15 миллионов копий, что привело к тому, что Sony отказалась от портативных устройств, оставив эту нишу бизнеса для Nintendo. Недавние ролики ютубера "Moore's Law is Dead" свидетельствуют о том, что Sony в настоящее время разрабатывает новую игровую портативную консоль. Однако проект все еще находится на очень ранней стадии и выход устройства на рынок ожидается не ранее, чем через года два.

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Новое устройство будет основано на специальном чипе AMD, аналогично Steam Deck. В целом, следующее поколение игровой портативной консоли Sony будет больше напоминать Steam Deck, нежели PlayStation Vita, поэтому оно, скорее всего, будет заметно крупнее. Графический чип с 18 вычислительными блоками будет на 50% мощнее Radeon 780M при сопоставимых тактовых частотах, что должно быть достаточно для обеспечения обратной совместимости с играми для PlayStation 4. Сообщается, что Sony предлагает разработчикам возможность оптимизировать игры, изначально созданные для PlayStation 5, путем выпуска соответствующих патчей, чтобы они работали на этом портативном устройстве при существенно низком разрешении. Как обычно, слухи следует воспринимать с недоверием, поскольку планы Sony могут измениться в любой момент. Однако игровая портативная приставка, совместимая со всеми играми для PlayStation 4, станет серьезным конкурентом для Nintendo Switch 2 и Steam Deck.