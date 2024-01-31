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В последнее время популярность игровых портативных компьютеров с дисплеями AMOLED и OLED значительно возросла. Хотя уже более десяти лет назад Sony представила первую серийную модель – PlayStation Vita (PS Vita), оборудованную 5-дюймовым OLED-экраном с разрешением 544p, в прошлом году Valve и Ayaneo выпустили на рынок новые версии с разрешением 800p и 1080p – Steam Deck OLED, Pocket Air и Air 1S.
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Однако, можно сказать, что самым популярным игровым портативным компьютером с OLED-экраном стал Switch OLED, который обогнал 15-16 миллионов проданных экземпляров PS Vita от Sony. По какой-то причине Nintendo решила не выпускать обновленную версию Switch Lite с OLED-экраном, несмотря на то, что продажи Switch Lite превосходят продажи Switch OLED по результатам второго квартала финансового года Nintendo в 2024 году. Вместо этого, известный ютубер Таки Удон сообщил, что неизвестная третья сторона разрабатывает решение для вторичного рынка.
На данный момент проект называют «ранним прототипом». Неясно, является ли этот пример разработкой той же компании, которая предварительно отменила проект Switch Lite OLED из-за опасений, что данный мод будет слишком сложным для пользователей. Однако, теперь этот ютубер намекает, что новую модификацию OLED-экрана будет проще реализовать, отмечая также потенциальную функцию HDMI-выхода с разрешением 720p. К сожалению, Таки Удон не уточнил приблизительную дату выпуска или другие подробности о данном устройстве.