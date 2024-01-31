Инсайдер показал различные примеры «Nintendo Switch Lite OLED», а также упомянул поддержку выхода HDMI.

В последнее время популярность игровых портативных компьютеров с дисплеями AMOLED и OLED значительно возросла. Хотя уже более десяти лет назад Sony представила первую серийную модель – PlayStation Vita (PS Vita), оборудованную 5-дюймовым OLED-экраном с разрешением 544p, в прошлом году Valve и Ayaneo выпустили на рынок новые версии с разрешением 800p и 1080p – Steam Deck OLED, Pocket Air и Air 1S.

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Однако, можно сказать, что самым популярным игровым портативным компьютером с OLED-экраном стал Switch OLED, который обогнал 15-16 миллионов проданных экземпляров PS Vita от Sony. По какой-то причине Nintendo решила не выпускать обновленную версию Switch Lite с OLED-экраном, несмотря на то, что продажи Switch Lite превосходят продажи Switch OLED по результатам второго квартала финансового года Nintendo в 2024 году. Вместо этого, известный ютубер Таки Удон сообщил, что неизвестная третья сторона разрабатывает решение для вторичного рынка.

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На данный момент проект называют «ранним прототипом». Неясно, является ли этот пример разработкой той же компании, которая предварительно отменила проект Switch Lite OLED из-за опасений, что данный мод будет слишком сложным для пользователей. Однако, теперь этот ютубер намекает, что новую модификацию OLED-экрана будет проще реализовать, отмечая также потенциальную функцию HDMI-выхода с разрешением 720p. К сожалению, Таки Удон не уточнил приблизительную дату выпуска или другие подробности о данном устройстве.