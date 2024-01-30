Данный планшет оснащен 10,1-дюймовым IPS-экраном, 4 ГБ оперативной памяти, до 128 ГБ встроенной памяти и аккумулятором емкостью 6000 мА*ч.

Lenovo A10 Pad - последняя модель планшета на операционной системе Android в линейке данного бренда. Входящий в бюджетный ценовой сегмент, этот планшет является отличным выбором для простеньких игр и развлечений. Внутри A10 Pad установлен восьмиядерный процессор Allwinner A523, сопровождающийся 4 ГБ оперативной памяти. Касаясь встроенной памяти, данный планшет доступен с объемом до 128 ГБ и имеет слот для SD-карт, позволяющий пользователю добавлять еще 128 ГБ дополнительной памяти. На передней панели A10 Pad имеется 10,1-дюймовый дисплей. Благодаря технологии IPS, он обеспечивает неплохие углы обзора. Разрешение дисплея составляет 800 х 1280 пикселей, знакомое как FHD. Повышает уровень комфорта при просмотре то, что дисплей сертифицирован TÜV Rheinland, снижая уровень синего света.

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На задней панели A10 Pad располагается двойная камера с основной камерой 8 МП, а на передней панели также оснащён 5-мегапиксельный селфи-камерой и датчиком для видеозвонков. Среди прочих особенностей этого бюджетного планшета Lenovo - наличие ОС Android 13, поддержка док-станций для внешних клавиатур и стилусов. Lenovo также установила в A10 Pad аккумулятор емкостью 6000 мА*ч, обещающий до 8 часов работы без подзарядки. Подзарядка осуществляется через боковой порт USB-C. Два динамика мощностью 8 Ом обеспечивают стереоэффект звучания.

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В планшете Lenovo A10 Pad предусмотрены беспроводные возможности подключения, такие как Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0. О его доступности на глобальном рынке пока не объявлено, а в данный момент он доступен только в Китае по цене 899 юаней (примерно 11 200 рублей).