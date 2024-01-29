Раскрыта конфигурация новых датчиков изображения Exmor T с двухслойным транзисторным пикселем.

В сентябре прошлого года намекали, что Sony Xperia 1 VI будет представлен через месяц после выхода серии Samsung Galaxy S24. И вот, в этом месяце Samsung уже представила свои новые флагманские модели, после чего стали поступать подробности о флагмане Sony.

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Последняя утечка относится к характеристикам задней камеры у смартфона Xperia 1 VI. По представленному изображению видно, что на задней панели будущего смартфона Sony будет расположено три камеры с разрешением 48 МП. Все три камеры будут оснащены сенсорами Exmor T для мобильных устройств - новыми датчиками изображения с двухслойным транзисторным пикселем. В сравнении с предшественником, который имел только одну камеру Exmor T 48 с разрешением 12 МП, данная конфигурация является значительным улучшением.

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Также стали известны подробности о каждом из датчиков. Один из трех датчиков Exmor T для мобильных устройств представляет собой 1/1,4-дюймовый блок с размером пикселя 1,12 мкм и диафрагмой f/1,4. Он также оснащен полнопиксельной автофокусировкой с двойным PD и может предложить 2-кратный оптический зум. Далее второй датчик Sony Exmor T для мобильных сенсоров представляет собой 1/2,7-дюймовый блок с технологией Sony 2x2 On-Chip Lens (OCL), которая позволяет улучшить чувствительность, разрешение захвата, динамический диапазон и скорость. В утечке предполагается, что данный датчик камеры Xperia 1 VI будет иметь сверхширокоугольный объектив с фокусным расстоянием от 14 до 18 мм. А третий датчик – Exmor T для мобильных устройств – имеет такие же размеры, как и предыдущий и имеет OCL 2x2, но при этом он является телеобъективной камерой, которая может предложить 3-кратный оптический зум и 6-кратный сенсорный зум. Сообщается также, что Sony планирует представить Xperia 1 VI на мероприятии MWC 2024, запланированном на 26 февраля.