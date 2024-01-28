Также он будет питаться от аккумулятора емкостью 5500 мА*ч и поддерживать зарядку мощностью 100 Вт.

В прошлом году OnePlus выпустила в Китае три смартфона под брендом Ace. Ace 2 дебютировал в феврале, за ним в марте последовал Ace 2V, а во второй половине года появился Ace 2 Pro. В этом году компания, скорее всего, будет придерживаться той же стратегии выпуска серии Ace 3.

Ранее в этом месяце в Китае бренд уже выпустил OnePlus Ace 3 на базе Snapdragon 8 Gen 2. В дальнейшем ожидается, что бренд выпустит Ace 3V и Ace 3 Pro, вероятно, в первой и второй половине года соответственно. Новая утечка, появившаяся на Weibo, раскрыла ключевые характеристики Ace 3V.

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По словам китайского источника, OnePlus Ace 3V будет питаться от аккумулятора емкостью 5500 мА*ч и поддерживать зарядку мощностью 100 Вт. Кроме того, устройство будет оснащено пластиковой рамкой и стеклянной задней панелью. Существует вероятность того, что могут быть варианты экрана с плоским и изогнутым краями устройства. Он будет оснащен OLED-экраном с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Под корпусом устройства будет присутствовать чип Snapdragon 7 Gen 3. В утечке нет информации о камере, памяти или оперативной памяти Ace 3V.

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В прошлом году Ace 2V остался эксклюзивным для китайского рынка, но во всем мире он был переименован в OnePlus Nord 3. Следовательно, вполне вероятно, что Ace 3V может быть переименован как OnePlus Nord 4 или Nord 5 на мировом рынке.