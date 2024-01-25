Mesh позволяет пользователям участвовать в 3D-встречах, используя аватары, и взаимодействовать в настраиваемых средах виртуальной реальности.

Microsoft представила новую версию своего приложения виртуального аватара Microsoft Mesh и рабочего пространства 3D. Теперь оно стало доступно для всех пользователей программного обеспечения Microsoft Teams, которое используется для онлайн-видеозвонков и групповых встреч. Это инновационное решение для создания иммерсивного рабочего места позволяет сотрудникам на удаленке со всего мира встречаться и взаимодействовать в настраиваемых 3D VR-средах. Пользователи, использующие гарнитуру Meta Quest VR, могут наслаждаться полностью трехмерным пространством, тогда как те, кто не обладает такой возможностью, могут продолжать взаимодействовать в двухмерном режиме.

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Пандемия коронавируса привела к массовому переходу на удаленную работу, и даже после снятия ограничений многие по-прежнему предпочитают работать из дома. Однако отсутствие личное присутствия приводит к ухудшению коммуникации и связи между коллегами. Исследования в области межличностной коммуникации уже давно показывают, что кратковременные изменения в выражении лица и движении тела передают ценную информацию во время разговора. Несмотря на современные возможности виртуальной реальности, она до сих пор не в состоянии полностью передать все тонкости человеческого движения. Microsoft Mesh сейчас позволяет отображать только верхнюю часть тела виртуальных 3D-аватаров, что делает его опыт работы значительно ограниченным в сравнении с популярными виртуальными мирами типа Second Life. Тем не менее, Microsoft надеется, что введение Mesh значительно улучшит взаимодействие и сотрудничество между удаленными работниками.

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Компании, заинтересованные в создании индивидуальных рабочих мест в виртуальной реальности, могут использовать программное обеспечение Unity, а также популярные программы для 3D-моделирования, такие как Maya. Взаимодействие с объектами может быть разработано с помощью C#, .NET и локального моделирования физики сеток для создания сложных динамических сред. Облачная синхронизация автоматически обрабатывает несколько аудиопотоков пользователей и движения аватаров в режиме реального времени, предоставляя при этом высокий уровень безопасности. Microsoft Mesh теперь доступен всем пользователям Microsoft Teams, имеющим соответствующую подписку Microsoft 365. Также можно использовать отдельное приложение Microsoft Mesh для участия в виртуальных рабочих местах.