Американская компания Wizards of the Coast объединяется с Resolution Games для переноса франшизы D&D в цифровой мир.

Известная вселенная Dungeons & Dragons готовится перейти из настольного мира в виртуальный. Компания "Resolution Games", разработчик цифровой настольной игры Demeo, объединяет усилия с Wizards of the Coast, чтобы создать первую в истории игру Dungeons & Dragons VR. Это сотрудничество открывает новую захватывающую главу для поклонников D&D, обещая уникальный опыт, выходящий за рамки традиционных игр.

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Томми Палм, глава команды "Resolution Games", выразил свой энтузиазм по поводу этого проекта. Его слова отражают глубокую страсть к ролевым играм и их превосходной способности создавать коллективные истории. Данный проект не просто игра, это уважение к одному из самых насыщенных фэнтезийных миров всех времен. "Resolution Games" являются идеальным партнером для этого амбициозного проекта. Их опыт с Demeo, игрой, вдохновленной Dungeons & Dragons, говорит об их умении оцифровывать настольные игры и делать их одновременно захватывающими и доступными.

Если добавить к этому их навыки в технологиях виртуальной реальности, то результатом будет непревзойденная степень погружения в мир D&D. Эта синергия подчеркивается Юджином Эвансом из Wizards of the Coast и Hasbro, который говорит о Solution Games как об идеальном союзнике, способном оживить вселенную Dungeons & Dragons в виртуальной реальности. Если это сотрудничество можно назвать лишь лицензионной сделкой, то это общее видение - расширить охват и привлекательность одной из самых популярных игровых франшиз в мире.

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На данный момент детали о самой игре, включая дату выпуска и платформу, остаются тайной. Этот проект появился в условиях возрождения интереса к Dungeons & Dragons, поддержанного недавними успехами, такими как фильм "Honour Among Thieves" и игра "Baldur’s Gate 3". Кажется, что D&D продолжает привлекать новую аудиторию, но при этом сохранять своё богатое наследие.