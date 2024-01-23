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СтарыйДед
HP оправдывает запрет на использование сторонних картриджей для принтеров угрозой вирусов
Технология динамической безопасности HP гарантирует использование в ее принтерах только картриджей HP.

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HP снова оказалась в эпицентре судебного разбирательства из-за обновлений встроенного ПО Dynamic Security, которые парализуют работу принтеров с чернильными картриджами сторонних производителей. Глава компании, Энрике Лорес, в своем интервью CNBC оправдывает такую практику, утверждая, что сторонние картриджи могут быть использованы для «взлома» принтеров и распространения вирусов в сети. Однако эксперты высказывают сомнения в обоснованности такого подхода. Причиной для таких утверждений является исследовательская статья, спонсируемая самой HP, которая демонстрирует возможность внедрения вредоносного ПО через сторонний картридж. Компания признает, что подобные атаки не зарегистрированы в реальной жизни. Мнение экспертов по безопасности, высказанное на онлайн-форумах "Ars Technica", подтверждает, что страхи компании о безопасности носят гипотетический характер и обеспечить безопасность можно иными способами.

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Судебные иски, связанные с проблематикой Dynamic Security, уже привели к значительным финансовым потерям для HP. Компания стремится контролировать использование сторонних картриджей, чтобы защитить свою интеллектуальную собственность и обеспечить постоянный поток дохода. Однако критики указывают на то, что запрет на использование сторонних картриджей не связан с безопасностью, а скорее с желанием компании заработать на продаже собственных расходных материалов и подписках на чернила для принтеров. В рамках нового иска HP также обвиняют в повышении цен на чернила в сочетании с выпуском обновлений. Отмечается, что Dynamic Security существует с 2016 года, но исследования, демонстрирующие уязвимость, стали известны только в 2022 году. Для пользователей, которым важна экономичная домашняя печать, существуют альтернативные беспроводные принтеры Canon MegaTank G3270 и Epson EcoTank ET-2400, позволяющие заправлять чернила по более выгодным условиям, без приобретения новых картриджей.

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