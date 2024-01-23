Carved производит защитные чехлы в ручную из дерева и смолы, что делает каждый чехол уникальным.

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Carved расширяет свою уникальную серию аксессуаров Live Edge и теперь предлагает чехлы для смартфонов Google Pixel 8 Pro, Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra, изготовленные из дерева и смолы. В связи с тем, что чехлы Carved изготавливаются в ручную из природных материалов, соответственно они предлагают широкий выбор дизайнов с различными цветами, рисунками и текстурами. Они обеспечивают защиту задней части и корпуса смартфона, а также небольшой выступ за пределы дисплея, который обеспечивает дополнительную защиту от падений.

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Кнопки также были учтены и защищены. Особенностью этих чехлов являются встроенные магниты MagSafe, которые позволяют использовать аксессуары MagSafe со смартфонами, которые по умолчанию несовместимы. Однако, как оказалось, это может вызвать некоторые проблемы с использованием S Pen на Galaxy S24 Ultra. Несмотря на деревянный корпус, чехлы Carved Live Edge совместимы с зарядными устройствами Qi для беспроводной зарядки смартфонов.

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Чехлы Carved Live Edge для Google Pixel 8 Pro, Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra уже доступны на официальном сайте производителя. Стоимость чехлов составляет $189 (примерно 16 500 рублей) вне зависимости от модели смартфона. Для пользователей за пределами США цена на сайте будет указана в соответствующей валюте. Чехлы изготавливаются в США и могут быть доставлены «в большинство стран мира».