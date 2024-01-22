Mercedes-AMG CLA в полном камуфляже был замечен на снежных испытаниях где-то в Швеции.

Mercedes-Benz, синоним роскошного стиля и передовых технологий, лидирует среди инноваторов автопрома с готовящейся к выпуску моделью Mercedes-AMG CLA. Шпионские фото с тестов в заснеженной Швеции обнародованы и предвещают её дебют на внутреннем рынке в 2025 году с международной премьерой в 2026.

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Этот высококлассный автомобиль с четырьмя дверями не просто предлагает роскошь — он стремится к новой её интерпретации. С элегантным симбиозом двигателей на передней и задней оси и системой полного привода, автомобиль сочетает красоту и функциональность. Увеличенная ширина кузова, а также агрессивные комплектующие от AMG призваны подчеркнуть его спортивный характер. В то же время авто выделяется своей экологичностью и производительностью. Современный радиатор с закрытой решеткой и треугольные фары добавляют футуризма в стиль автомобиля. Тормозная система лишь одна из многочисленных особенностей, предложенных в этом автомобиле. За камуфляжем, возможно, скрываются дополнения, такие как изящный спойлер и заднее антикрыло для усиления спортивного облика.

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CLA по праву гордится инновационной 800-вольтовой электросистемой, которая имеет запас хода в 750 км, дополненной зарядкой мощностью 250 кВт. AMG-версия фокусируется на мощности, что может отразиться на габаритах автомобиля и уменьшить продолжительность жизни аккумулятора. Дизайн задних фонарей, напоминающий концептуальную модель CLA, имеющую овальную форму и внутренний источник света в виде звезды, не просто следуют традициям Mercedes-Benz, но и знаменует новую эру в электрификации автомобилей.