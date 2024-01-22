Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед
Последние шпионские фотографии Mercedes-AMG CLA дают общее представление электромобилей
Mercedes-AMG CLA в полном камуфляже был замечен на снежных испытаниях где-то в Швеции.

реклама

Mercedes-Benz, синоним роскошного стиля и передовых технологий, лидирует среди инноваторов автопрома с готовящейся к выпуску моделью Mercedes-AMG CLA. Шпионские фото с тестов в заснеженной Швеции обнародованы и предвещают её дебют на внутреннем рынке в 2025 году с международной премьерой в 2026.

реклама

Этот высококлассный автомобиль с четырьмя дверями не просто предлагает роскошь — он стремится к новой её интерпретации. С элегантным симбиозом двигателей на передней и задней оси и системой полного привода, автомобиль сочетает красоту и функциональность. Увеличенная ширина кузова, а также агрессивные комплектующие от AMG призваны подчеркнуть его спортивный характер. В то же время авто выделяется своей экологичностью и производительностью. Современный радиатор с закрытой решеткой и треугольные фары добавляют футуризма в стиль автомобиля. Тормозная система лишь одна из многочисленных особенностей, предложенных в этом автомобиле. За камуфляжем, возможно, скрываются дополнения, такие как изящный спойлер и заднее антикрыло для усиления спортивного облика.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

CLA по праву гордится инновационной 800-вольтовой электросистемой, которая имеет запас хода в 750 км, дополненной зарядкой мощностью 250 кВт. AMG-версия фокусируется на мощности, что может отразиться на габаритах автомобиля и уменьшить продолжительность жизни аккумулятора. Дизайн задних фонарей, напоминающий концептуальную модель CLA, имеющую овальную форму и внутренний источник света в виде звезды, не просто следуют традициям Mercedes-Benz, но и знаменует новую эру в электрификации автомобилей.

#автомобиль #mercedes-benz #mercedes #mercedes benz #автомобильная промышленность #mercedes-amg #mercedes amg
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Mercedes-Benz продает все свои салоны в Германии
В Дубае на продажу выставлен Mercedes-AMG One, разгоняющийся с 0 до 100 км/ч за за 2,9 секунды
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Штурмовые клещи российской армии в составе бригады "Ветераны" вошли в Авдеевку с 2 направлений
12
Волонтёры ВСУ: Российские рейдовые группы спецназа уже бродят по "Авдосу" и вынуждают бояться ночи
3
Точность поисковых систем становится всё хуже
5
AT: Украина не имеет шансов на развитие ВПК – все цеха и фабрики будут непременно разрушены ВКС РФ
7
Украинский дрон сумел зафиксировать передвижение РСЗО ТОС-2 недалеко от передовой
+
Bloomberg: акции Tesla обрушились на 14%, или на $94 млрд
+
Hyundai Motorsport воссоздала культовый трейлер GTA 6, повторив оригинальные сцены
1
Mercedes-Benz продает все свои салоны в Германии
10
Разгон SSD можно сделать, причем с серьезным приростом производительности
9
WC-100 WaterCube - изобретение, способное решить проблему засухи, благодаря воздуху
2
Компания Microsoft расширила доступ к Copilot
2
Американские и британские военные планируют повысить интенсивность своих действий проти хуситов
+
GeForce GTX 1050 проверили в современных играх — видеокарта до сих пор тянет практически всё
17
В Саудовской Аравии построят «подземный небоскреб»
+
МИД Франции: Как только Украина проиграет, Россия захватит рынок зерна и будет диктовать свою волю
10
На Урале построят самое высокое здание за пределами Москвы и Петербурга
1
В компании AMD пообещали, как можно дольше поддерживать платформу AM4
15
Эмитент стейблкойна USDT регистрируется в России
1
Инновационная версия Rufus решила несколько проблем с установкой Linux
+
Amazon продала блогеру поддельную RTX 4090 с мобильным чипом и платой от RTX 4080
5

Популярные статьи

9 Махов и более 1000 км: гиперзвуковая ракета «Циркон» - российский ответ авианосному флоту США
19
MW: Почему Эфиопия, Алжир и Казахстан отказываются от истребителей Rafale в пользу наших Су-30СМ
14
Ultrakill - очередной ретро-шутер в раннем доступе (краткий обзор)
7
Об эксклюзивах Sony PlayStation на 2024 год
13
Как украинский ударный дрон смог пролететь 1000 км до Санкт-Петербурга и чем ответит Россия
35
Тестирование Battlefield 2042 RX 7900 XTX VS RTX 4090 3840x2160
124
Собираем оптимальный игровой ПК для новых игр в январе 2024 года, не переплатив ни одной копейки
7
Карманный фонарик стал причиной поломки истребителя F-35 и привёл к ущербу на 3 933 106 долларов США
5
О плане Сталина по преобразованию природы
4
Что скрывается за таблеткой счастья Wegovy и почему лекарство от ожирения опаснее, чем кажется
4

Сейчас обсуждают

Kutuz
14:27
-24
По всей России продолжается сбор подписей за выдвижение Бориса Надеждина на президентские выборы
Илья Казанцев
14:26
Капиталисты счастливы.
Bosch планирует уволить 1200 разработчиков программного обеспечения
Dinner
14:20
Так, ещё Windows 12 не вышла, да и почему обязательно переходить на неё когда знаете, что с Windows 11 куча проблем, такое чувство Мелкомягкие решили забросить свою недоработаную Windows 11. Кто, его ...
Собираем оптимальный игровой ПК для новых игр в январе 2024 года, не переплатив ни одной копейки
3JIbIDEHb
14:16
Вот краткая история от первоисточника там отломан хвостик на разъёме PCI-E, оплавлен коннектор +12VHPWR, фейковая гарантийная пломба на винте, куча прогаревшая шимка и видеочип, вместо полноценного 40...
The Guardian: Зеленский опасается возвращения Трампа на пост президента США
Олег Акулов
14:11
Да да, вы вообще дебилы в 30 фпс играть? Купите xbox лучше , там 120 фпс уж явно
GeForce GTX 1050 проверили в современных играх — видеокарта до сих пор тянет практически всё
KillerOK
14:10
Мыши плакали, кололись, но упорно продолжали грызть кактус:))
В Европейском союзе придумали альтернативный способ военной помощи Украине
Владимир Клиндияров
14:06
Из Нижнего Новгорода в Казань ходит обычная электричка, 1 область (Нижегородская) Чувашия, Татарстан, люди едут в простой электричке, 6 часов. Вот вам и реализация ВСМ. А то что будет через какое-то к...
Россия начинает мегапроект по созданию сети высокоскоростных железных дорог задуманных при СССР
Trydognite
14:03
А ещё чем больше комментов и просмотров будет у статьи, тем лучше, поэтому ты уже помогаешь ему)
Собираю сверхмощный геймерский ПК для игр в 2К для себя на Ryzen 7 7700 и GeForce RTX 4070 Super
rackshazz
14:02
Со вкусом коньяка
Минстрой: россияне в основном улучшают жилищные условия за счет вторички
ЧatoБoт
13:55
Как хоронят "пропавших без вести" ВСУшников - выкопали яму, сбросили в нее тела и засыпали. Какое-то время убитые будут числиться живыми и командир части будет получать на них жалование и класть себе ...
Intel Core i9-14900KF на частоте 7200 МГц занял третье место в PCMark10 Express
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем