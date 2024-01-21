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СтарыйДед
Слили рендер складного Motorola Razr Plus 2024 с дизайном похожим на прошлые модели
Аналогично предыдущему Razr+, новый смартфон будет иметь современную классическую серую отделку

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Компания Motorola планирует выпустить обновленную версию своего раскладного телефона, согласно информации, опубликованной изданием "MSPowerUser". Последние утечки представили изображение предстоящего Moto Razr, который сохраняет знакомый дизайн, как с фронтальной, так и с задней стороны.

Новая модель, возможно, получит название Razr Plus 2024 и кодовое имя "Glory" (модель XT-2453-3), и станет наследником модели Razr 40 Ultra/Plus. Предполагается, что телефон будет продаваться эксклюзивно через Verizon Wireless в США. В конструкцию входит складывающаяся крышка экрана на одной половине и две камеры, расположенные в правом верхнем углу, так же, как и в предыдущих моделях Razr. Вероятно, Razr+ будет иметь стильную серую отделку. При открытии устройства оно будет выглядеть так же, как и предыдущие модели, с вырезом в центре системы камеры для селфи.

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Ожидается, что Razr+ будет работать лучше и обладать большим временем автономной работы, благодаря новому процессору Qualcomm Snapdragon. Точная модель чипсета пока не подтверждена.

Начиная с модели Razr 40 в 2020 году, Motorola запустила своё путешествие в классе складных телефонов, продолжая его моделями Razr 40 Ultra и Razr 40 Plus в 2021 году. В этом развивающемся сегменте конкурируют такие известные бренды, как Samsung, Huawei и Xiaomi, но Motorola стремится выделиться своим оригинальным дизайном и уникальным пользовательским интерфейсом.

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Дата выхода и цена Razr+ пока не объявлены, но ожидается, что телефон появится в первой половине 2024 года.

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