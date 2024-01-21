Аналогично предыдущему Razr+, новый смартфон будет иметь современную классическую серую отделку

Компания Motorola планирует выпустить обновленную версию своего раскладного телефона, согласно информации, опубликованной изданием "MSPowerUser". Последние утечки представили изображение предстоящего Moto Razr, который сохраняет знакомый дизайн, как с фронтальной, так и с задней стороны.

Новая модель, возможно, получит название Razr Plus 2024 и кодовое имя "Glory" (модель XT-2453-3), и станет наследником модели Razr 40 Ultra/Plus. Предполагается, что телефон будет продаваться эксклюзивно через Verizon Wireless в США. В конструкцию входит складывающаяся крышка экрана на одной половине и две камеры, расположенные в правом верхнем углу, так же, как и в предыдущих моделях Razr. Вероятно, Razr+ будет иметь стильную серую отделку. При открытии устройства оно будет выглядеть так же, как и предыдущие модели, с вырезом в центре системы камеры для селфи.

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Ожидается, что Razr+ будет работать лучше и обладать большим временем автономной работы, благодаря новому процессору Qualcomm Snapdragon. Точная модель чипсета пока не подтверждена.

Начиная с модели Razr 40 в 2020 году, Motorola запустила своё путешествие в классе складных телефонов, продолжая его моделями Razr 40 Ultra и Razr 40 Plus в 2021 году. В этом развивающемся сегменте конкурируют такие известные бренды, как Samsung, Huawei и Xiaomi, но Motorola стремится выделиться своим оригинальным дизайном и уникальным пользовательским интерфейсом.

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Дата выхода и цена Razr+ пока не объявлены, но ожидается, что телефон появится в первой половине 2024 года.