Результаты тестирования 8840U показывают, что его производительность сравнима с производительностью 7840U в портативных версиях.

Компания GPD анонсировала новый продукт - мини-ноктбук WIN Max 2. Данное устройство оснащено новейшим процессором AMD R7 8840U, который предназначен для обеспечения улучшенных возможностей искусственного интеллекта. Новый портативный компьютер превышает минимальный объем оперативной памяти в 16 ГБ, установленный для подобных устройств. При этом топовая версия имеет 32 ГБ памяти, соответствуя растущим стандартам ПК, ориентированным на ИИ. WIN Max 2 будет работать на версии Windows 11 22H2 и предполагается поддержка предстоящей версии 23H2, что свидетельствует о стремлении использовать новейшие технологии в области искусственного интеллекта. Ядром ноутбука является процессор AMD серии Ryzen 8040, представленный в прошлом месяце. R7 8840U имеет 8 ядер и 16 потоков, турбо-частоту 5,1 ГГц и улучшенный дисплей Radeon 780M.

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Производительность его искусственного интеллекта, прежде всего, зависит от улучшенного NPU, что является шагом вперед по сравнению с предшествующей моделью R7 7840U. Однако тестирование GPD с использованием программы CPU-Z показало, что производительность 8840U сравнима с производительностью 7840U в портативных версиях. Это указывает на то, что преимущества новой модели скорее заключаются в улучшениях обработки ИИ, а не в значительном увеличении общей вычислительной мощности. Цена и доступность новой модели WIN Max 2 пока не разглашаются, однако ожидается, что она будет немного выше, чем у текущей модели R7 7840U, стоимость которой составляет 1370 долларов (около 121 000).