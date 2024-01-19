DermaSensor —это компактное портативное устройство для обнаружения рака кожи с помощью света.

Компания DermaSensor получила официальное разрешение Американского управления по контролю за продуктами питания и лекарствами на использование своего инновационного устройства для обнаружения рака кожи. Это устройство, работающее на основе световых технологий и искусственного интеллекта, направляет свет на подозрительные участки кожи, а затем основанная на алгоритмах искусственного интеллекта система внимательно анализирует отраженный от клеток свет. Теперь врачи, не являющиеся специалистами по дерматологии, смогут быстро и с высокой точностью диагностировать наиболее распространенные формы рака кожи. Рак кожи является распространенным заболеванием, ежегодно выявляется более 1 000 000 новых случаев злокачественной меланомы. Важно отметить, что раннее выявление и лечение рака кожи имеют ключевое значение для достижения высоких показателей выживаемости. Хотя семейным врачам предоставляется базовое обучение по выявлению признаков рака кожи, они не являются дерматологами и не обладают специализированными знаниями в области кожных заболеваний, что снижает точность их диагностики.

реклама

DermaSensor использует спектроскопию упругого рассеивания света для анализа клеток кожи. Благодаря способности искусственного интеллекта различать отраженный свет от разных типов клеток, устройство способно точно обнаруживать рак. В рамках исследования, проведенного в 22 медицинских центрах и включающего 1028 пациентов, портативный компьютер, основанный на искусственном интеллекте, с такой же точностью, как инвазивная биопсия кожи, определял злокачественные опухоли в 95% случаев. Важно отметить, что внедрение данного устройства позволяет врачам снизить частоту пропуска случаев рака с 18% до 9%.