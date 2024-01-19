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СтарыйДед
Устройство для обнаружения рака кожи с искусственным интеллектом получило разрешении FDA
DermaSensor —это компактное портативное устройство для обнаружения рака кожи с помощью света.

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Компания DermaSensor получила официальное разрешение Американского управления по контролю за продуктами питания и лекарствами на использование своего инновационного устройства для обнаружения рака кожи. Это устройство, работающее на основе световых технологий и искусственного интеллекта, направляет свет на подозрительные участки кожи, а затем основанная на алгоритмах искусственного интеллекта система внимательно анализирует отраженный от клеток свет. Теперь врачи, не являющиеся специалистами по дерматологии, смогут быстро и с высокой точностью диагностировать наиболее распространенные формы рака кожи. Рак кожи является распространенным заболеванием, ежегодно выявляется более 1 000 000 новых случаев злокачественной меланомы. Важно отметить, что раннее выявление и лечение рака кожи имеют ключевое значение для достижения высоких показателей выживаемости. Хотя семейным врачам предоставляется базовое обучение по выявлению признаков рака кожи, они не являются дерматологами и не обладают специализированными знаниями в области кожных заболеваний, что снижает точность их диагностики.

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DermaSensor использует спектроскопию упругого рассеивания света для анализа клеток кожи. Благодаря способности искусственного интеллекта различать отраженный свет от разных типов клеток, устройство способно точно обнаруживать рак. В рамках исследования, проведенного в 22 медицинских центрах и включающего 1028 пациентов, портативный компьютер, основанный на искусственном интеллекте, с такой же точностью, как инвазивная биопсия кожи, определял злокачественные опухоли в 95% случаев. Важно отметить, что внедрение данного устройства позволяет врачам снизить частоту пропуска случаев рака с 18% до 9%.

#медицинские технологии #медицинские исследования #устройство
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