Он представляет из себя 10-ядерный процессор с графическим процессором Xclipse 940.

Прошлогодний анонс Samsung Exynos 2400, о котором изначально было известно немного, наконец, стал более ясным. Этот процессор появился в новейших моделях Galaxy S24 и S24+, раскрыв свои возможности подробно. Exynos 2400 может похвастаться 10-ядерной конфигурацией, включающей 2 ядра Cortex-A720 с тактовой частотой 2,9 ГГц, мощное ядро Cortex-X4 с тактовой частотой 3,2 ГГц, 4 ядра Cortex-A520 с тактовой частотой 2 ГГц и 3 ядра Cortex-A720 с тактовой частотой 2,6 ГГц. Компания Samsung подтвердила, что новый чипсет гарантирует повышение производительности в 1,7 раз. Учитывая его возможности, интересно посмотреть, как он себя проявит на практике и как сравнится с главным конкурентом, Snapdragon 8 Gen 3.

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Exynos 2400 использует передовой процесс Samsung 4LPP+ и технологию упаковки FOWLP, которые способствуют увеличению производительности и энергосбережению. В графическом сегменте предусмотрен графический процессор Samsung Xclipse 940, основанный на архитектуре AMD RDNA 3. Он поддерживает аппаратную трассировку лучей и масштабирование на основе искусственного интеллекта, обеспечивая более яркую и реалистичную визуализацию. Подробности о количестве WGP и тактовой частоте не раскрываются, но Samsung заявляет, что графический процессор позволяет запускать игры в разрешении 4K со скоростью 120 кадров в секунду или в разрешении 1440p со скоростью 144 кадра в секунду на внешних дисплеях. Exynos 2400 также предлагает улучшенный NPU, обеспечивающий 14-кратное повышение производительности по сравнению с предшественником. Он объединяет обычные и специализированные процессоры искусственного интеллекта, хотя конкретные значения TOPS не разглашаются. Для любителей фотографии чипсет поддерживает передовой сенсор с разрешением 320 МП.

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Exynos 2400 будет использоваться в некоторых моделях Galaxy S24 и S24+ по всему миру, за исключением США, Китая, Канады и Японии. Хотя некоторые детали все еще остаются неясными, раскрытые характеристики демонстрируют, что этот процессор способен справиться со сложными задачами и предоставить расширенные возможности для игр.