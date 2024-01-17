Данный монитор оснащён портами Displayport 1.4, HDMI 2.0 и разъёмом для наушников 3,5 мм.

Компания Xiaomi Redmi представила новый игровой монитор с изогнутым экраном в Китае. Новинка получила название Redmi Monitor G34WQ и отличается доступной ценой. Монитор оснащен 34-дюймовым изогнутым дисплеем с кривизной 1500R и соотношением сторон 21:9. Панель имеет разрешение 2560 x 1440 пикселей (WQHD) и обновляется с частотой 180 Гц, что обеспечивает плавное отображение картинки. Он также поддерживает технологию AMD FreeSync Premium, обеспечивающую синхронизацию с графическими процессорами и минимизацию мерцания экрана.

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Монитор Redmi G34WQ обладает широким цветовым охватом и высокой точностью цветопередачи с ΔE<2. Он способен воспроизвести 95% цветовой гаммы DCI-P3 и имеет яркость до 350 нит. Изображение на экране выглядит насыщенным и естественным. Ещё одной особенностью монитора является его регулируемая и удобная конструкция. Он может быть легко установлен на стену или адаптирован под индивидуальные предпочтения пользователя. Корпус монитора оснащен кольцевой светодиодной подсветкой RGB, которая позволяет персонализировать его внешний вид.

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Цена Redmi Monitor G34WQ составляет 1999 юаней (примерно 24 000 рублей). Однако в течение ограниченного времени он будет доступен по сниженной цене в 1499 юаней (примерно 18 000 рублей). Продажи начнутся уже сегодня вечером в 20:00 по местному времени (GMT+8). Но, к сожалению, монитор будет доступен только для покупки внутри Китая, а не за его пределами.