Сертификация 3C подтверждает поддержку зарядки напряжением 5 В и аккумуляторной батареи емкостью 1500 мА*ч.

Компания Xiaomi неустанно стремится к совершенству своих продуктов, и новый Xiaomi 14 Ultra, выпуск которого запланирован на март, является очередным доказательством этого. Он представляет собой революционное решение для фотосъемки, объединяющее в себе креативность, портативность и функциональность. Xiaomi 14 Ultra, недавно получивший сертификацию 3C, предлагает не только расширение фотографических возможностей, но и инновационный комплект для фотосъемки под номером модели 2402CPS69C, известный как "Профессиональный комплект с мобильным блоком питания".

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Сочетание этих двух функций позволяет изменить способ взаимодействия пользователей со своим фотооборудованием. Комплект для фотосъемки Xiaomi 14 Ultra не просто улучшает качество съемки, как его предшественник, но и обеспечивает универсальность на новом уровне. Благодаря инновационному использованию портативного блока питания пользователи смогут запечатлеть свои захватывающие моменты, не беспокоясь о разрядке аккумулятора. Xiaomi придает большое значение удобству использования и свободе творчества, предоставляя комплексные решения для современных фотографов.

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Данный комплект для фотосъемки, напротив, оснащен беспроводной ручкой камеры с двухступенчатой кнопкой спуска затвора и функцией масштабирования. В комплект также входят передовые технологии, включая защитный чехол из нано-кожи, переходное кольцо с диаметром 67 мм, крышка объектива и многое другое. Таким образом, Xiaomi неустанно работает над усовершенствованием и расширением возможностей своих продуктов.