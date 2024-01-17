Таким образом Apple настраивает свои приложения и сервисы в соответствии с Законом о европейских цифровых рынках.

С момента вступления в силу Закона о европейских цифровых рынках в мае прошлого года, шесть технологических гигантов, включая Apple, обязаны соблюдать регулирование при загрузке приложений и предоставлении услуг. Соответственно, Apple должна адаптировать свои платформы, такие как App Store, операционная система iOS и браузер Safari, в соответствии с новым европейским законодательством до 6 марта. По информации о непосредственных процессах, полученной от надежного источника Марка Гурмана, Apple работает над изменениями, которые приведут к значительным изменениям, вплоть до неузнаваемости, в некоторых знакомых продуктах компании.

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Закон о цифровых рынках (DMA) вводится с целью обеспечить более справедливый и конкурентоспособный цифровой рынок в ЕС. Операционная система компании должна позволять установку приложений из других источников, помимо App Store, как параллельно, так и из конкурирующих магазинов. Разработчики также смогут продвигать свои приложения вне рамок App Store и использовать сторонние платежные системы. По словам Марка Гурмана, текущие ограничения будут сняты только в государствах Евросоюза, в то время как в остальных странах мира они останутся без изменений. Это означает, что Apple будет управлять двумя отдельными магазинами приложений или одним магазином с двумя различными наборами правил. С высокой вероятностью другие страны в ближайшем будущем введут такое же регулирование, как DMA, что, вероятно, заставит Apple запустить в них "европейскую" версию App Store вместо глобальной. В скором времени ожидается выпуск обновления iOS/iPadOS до версии 17.3, которое, по прогнозам, снимет ограничения.

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