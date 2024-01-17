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СтарыйДед
Официально подтверждена дата запуска смартфона Realme Note 50
Компания собирается представить своё новое устройство 23 января 2024 года на Филиппинах.

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Realme наконец-то подтвердила дату релиза Realme Note 50. Ожидается, что уже скоро он появится в Индонезии, но бренд подтвердил, что он будет представлен 23 января на Филиппинах. Официальный тизер, показанный ниже, демонстрирует, что Note 50 будет доступен в черном и синем цветах.

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Знакомый дизайн Realme Note 50 указывает на то, что это может быть улучшенная модель прошлого смартфона. Утечки характеристик устройства также подразумевают, что это может быть обновленная версия Realme C51. Считается, что Note 50 будет иметь 6,74-дюймовый ЖК-экран IPS с разрешением HD+, частотой обновления 90 Гц и яркостью до 560 нит. Он будет работать на базе Android 13 с пользовательским интерфейсом Realme UI T и будет оснащен боковым датчиком отпечатков пальцев. Устройство будет оснащено процессором Unisoc T612, 4 ГБ оперативной памяти и аккумулятором емкостью 5000 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки 10 Вт. Возможно, его объем памяти составит до 128 ГБ. На передней панели устройства может разместиться 5-мегапиксельная камера, а сзади - двойная камера разрешением 50 мегапикселей. В настоящее время нет информации о цене устройства. Также предполагается, что Realme 24 января объявит о смартфонах Realme Note 50 и Note 1 в Индонезии. Предварительные утечки показали, что Note 1 будет обладать 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой 120 Гц, процессором Dimensity 7050, аккумулятором емкостью 5000 мА*ч с быстрой зарядкой 67 Вт, 16-мегапиксельной фронтальной камерой и 108-мегапиксельной тройной основной камерой.

#смартфон #realme #смартфон 2024 #note
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