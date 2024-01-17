Перемещать мышь можно взмахом руки, а нажатие клавиши осуществляется щелчком пальцев.

Выставка CES, проводимая в Лас-Вегасе, изобилует множеством увлекательных и полезных гаджетов, а также изделий, которые можно охарактеризовать как бесполезная ерунда. Однако Doublepoint уверен, что их приложение под названием WowMouse, способное превращать смарт-часы Wear OS в компьютерные мыши, управляемые жестами, попадает в первую категорию. Представьте себе, что к примеру, Samsung смарт-часы могут определить ваши движения руки, симулируя таким образом движения мыши, а также определить касание пальцев, что аналогично функционалу Double Tap на часах Apple Watch серии 9. WowMouse функционирует с использованием Bluetooth интерфейса устройств Human Interface Devices (HID), благодаря чему смарт-часы могут подключаться к различным операционным системам с помощью Bluetooth, как к обычной компьютерной мыши. По словам представителей Doublepoint, поддерживаемые системы включают Windows, Linux, macOS и iPadOS. В настоящее время приложение подтверждено на некоторых Wear OS смарт-часах, таких как новейшая модель Samsung Galaxy Watch, но компания говорит, что определение касания на часах Pixel Watch не работает. К сожалению, Apple Watch не поддерживает Bluetooth HID, поэтому обладателям устройств с WatchOS на данный момент не повезло.

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Тем не менее, компания имеет большие амбиции. В своем объявлении Doublepoint предлагает производителям и разработчикам лицензировать свои программные решения для функции, которая позволяет одним движением запястья управлять интеллектуальным освещением. Легко представить, что данная функция будет успешной и практически полезной, ведь игровые контроллеры многие годы совершенствовали управление движениями, а игровые приставки от Nintendo добились большого успеха благодаря этому. Приложение от Doublepoint, конечно, скорее всего, не заменит полностью компьютерную мышь, но в экстренных ситуациях оно становится наилучшим решением по сравнению с проводной мыши. С появлением других приложений для умного дома возможно наступит некая революция, когда членам семьи не придется доставать телефоны из карманов или постоянно давать голосовые команды, когда они захотят что-то сделать. Однако для реализации этого сценария потребуется разработка приложения WowMouse, которое, кстати, уже доступно в магазине приложений Google Play.