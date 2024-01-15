Galaxy S24 емкостью 128 ГБ продается на платформе за 16 499 песо (приблизительно 86 000 рублей), а модель на 256 ГБ стоит 17 999 песо (приблизительно 94 000 рублей), что аналогично ценам соответствующих предшественников.

Мексиканский ритейлер неожиданно разместил на своем веб-сайте информацию о предстоящем Samsung Galaxy S24, включая цены на различные модели. Однако, запас данных моделей на платформе ограничен, и неизвестно, можно ли сделать заказ на них в данный момент. Galaxy S24 емкостью 128 ГБ продается на платформе за 16 499 песо (приблизительно 86 000 рублей), а модель на 256 ГБ стоит 17 999 песо (приблизительно 94 000 рублей). Утечка произошла всего за несколько дней до официального представления линейки Galaxy S24, что, вероятно, вызовет удивление у компании, учитывая их недавние усилия по предотвращению таких утечек.

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По описанию, Galaxy S24 будет иметь стеклянную заднюю панель с Corning Gorilla Glass Victus Armor и рамку Armor Aluminium. Дисплей устройства будет 6,2-дюймовым, с использованием технологии Dynamic AMOLED 2X и частотой обновления 120 Гц. Разрешение дисплея составит Full HD+, а также будет поддержка HDR10+. В основе устройства будет процессор Snapdragon 8 Gen 3 SoC для американского и канадского рынков, в то время как другие регионы, скорее всего, получат чипсет Exynos 2400. Емкость аккумулятора составит 4000 мА*ч, с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 25 Вт и беспроводной быстрой зарядки мощностью 15 Вт. Относительно камеры, Galaxy S24 будет оснащен тройной задней камерой, включающей 50-мегапиксельный основной датчик, 12-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 10-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом. Фронтальная камера будет представлена сенсором разрешением 12 мегапикселей. В качестве операционной системы будет использован ОС Android 14, вероятно, с оболочкой One UI 6.1, которая включает новые функции на базе искусственного интеллекта, называемые Samsung "Galaxy AI".