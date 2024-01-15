Это будет новая линейка продуктов, отдельная от существующих серий GT, Number и C.

Основатель и генеральный директор компании Realme, Скай Ли, сегодня объявил о предстоящем выпуске новой серии смартфонов Note в своем профиле в социальной сети. Подробные сведения о новой линейке пока не раскрываются, однако тизер намекает на скорое появление этих моделей. Кроме того, генеральный директор Realme Europe, Фрэнсис Вонг, в своем недавнем онлайн-сообщении рассказал о планах компании на 2024 год. Одной из ключевых идей стала разработка новой линейки продуктов, отличной от уже имеющихся серий GT, Number и C. Вонг намерен с помощью этого шага более открыто противостоять конкуренции.

реклама

Хотя тизер не раскрывает, какое конкретное устройство будет первым выпущено, утечки информации и сертификаты указывают на модель Realme Note 50. Этот смартфон уже замечен на Geekbench с чипсетом Unisoc T612, который обычно применяется в бюджетных устройствах. Это восьмиядерный процессор с тактовой частотой до 1,82 ГГц. Note 50 также получил сертификаты от Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и NBTC Таиланда под номером модели RMX3834. Руководитель компании, Парас Гуглани, прокомментировал основные характеристики Note 50. Согласно его словам, устройство оснащено ЖК-дисплеем HD+ с диагональю 6,67 дюймов и каплевидным вырезом. Камера состоит из основного модуля на 13 мегапикселей, вспомогательного модуля на 0,8 мегапикселей и фронтальной камеры на 5 мегапикселей. Аккумулятор емкостью 4890 мА*ч с поддержкой зарядки мощностью 10 Вт, судя по сертификату TUV Rheinland.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Официальная информация о ценах пока не была раскрыта, но источники предполагают стоимость около 8000 рупий на индийском рынке (около 8 500 рублей). В том же сообщении Realme также подтвердила дату выхода серии Realme 12 Pro. Оба смартфона - Realme 12 Pro и 12 Pro+ - будут представлены во всем мире 29 января.