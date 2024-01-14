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СтарыйДед
Asus представляет самую маленькую в мире док-станцию ​​Thunderbolt 4 12-в-1
Док-станция имеет два разъёма для устройства чтения карт UHS-II для карт SD и microSD, два порта USB-A 3.2 Gen 2, два порта USB-A 2.0, порт Ethernet 2,5 Гбит/с и аудио разъём.

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Asus представила новую док-станцию Thunderbolt 4 под названием Triple 4K Thunderbolt 4 Dock DC500. Это компактное и универсальное устройство было специально разработано для пользователей, занимающихся созданием различного контента. Asus заявляет, что их новинка является "12 в 1" и является самой компактной в мире док-станцией Thunderbolt 4, предлагая возможность подключения дисплеев и периферийных устройств через один кабель.

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Эта мощная док-станция предлагает ряд впечатляющих функций. Она оснащена одним портом Thunderbolt 4 и двумя портами HDMI 2.1, что позволяет пользователям создавать тройную конфигурацию из дисплеев 4K для более эффективной работы или наслаждаться потрясающими изображениями на одном мониторе 8K при частоте обновления в 60 Гц. Порт Thunderbolt 4 также обеспечивает скорость передачи данных до 40 Гбит/с, что позволяет быстро передавать файлы и эффективно работать. Док-станция поддерживает зарядку до 100 Вт для подключенных ноутбуков. В дополнение к расширению экранов, она обладает широким набором портов для устройств ввода-вывода, включающим два устройства для чтения карт памяти UHS-II для карт SD и microSD, два порта USB-A 3.2 Gen 2, два порта USB-A 2.0, порт Ethernet 2,5 Гбит/с и комбинированный аудиоразъем. Это делает док-станцию совместимой с различными устройствами, такими как камеры и дроны, что позволяет использовать ее как универсальный хаб для создания контента. Кроме того, она была сертифицирована Intel EVO, что гарантирует плавную и надежную работу.

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ASUS также обратила внимание на эстетические аспекты. Ее компактный алюминиевый дизайн DC500 создан для создания чистого и организованного рабочего пространства. Ее можно разместить под подставкой монитора или прикрепить к краю стола или задней части монитора с помощью прилагаемой регулируемой подставки. Док-станция Asus Triple 4K Thunderbolt 4 DC500 имеет цену в 349 долларов (около 31 000 рублей). Однако, компания пока не сообщила о дате начала продаж.

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