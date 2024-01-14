Данная мини-консоль, больше похожая на домашний компьютер 1983 года, сможет воспроизводить игры с USB-накопителя

После того, как ретро-консоли, наподобие SNES Mini или C64 Mini, завоевали огромную популярность, компания Retro Games Ltd. возвращает Atari 400.

Новая модель, которая получила название «THE400 Mini», значительно уменьшилась в размерах по сравнению с оригиналом, но ее дизайн остался практически неизменным. Однако, ни клавиатура, ни слот для игровых модулей уже не функционируют. Вместо этого, Retro Games установила пять USB-A портов, которые можно использовать для подключения различных устройств, таких как входящий в комплект джойстик, отдельно приобретаемый геймпад, клавиатура или USB-флеш-накопитель. Кроме того, порт HDMI обеспечивает совместимость с современными телевизорами и мониторами.

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Покупатели данной консоли получат 25 классических игр 80-х годов, предустановленных на устройстве, среди которых такие популярные проекты, как Missile Command, MULE, Star Raiders II и Berzerk. Интересной особенностью является возможность расширения игровой библиотеки путем загрузки новых игр на USB-накопитель. Консоль также совместима с играми, созданными для Atari 400, Atari 800, Atari XL и XE, а также Atari 5200. Игроки смогут сохранять свой игровой прогресс в одном из четырех слотов памяти для каждой игры, откатывать время до 30 секунд назад в любое удобное время в любой игре.

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Ожидается, что мини-ретро-консоль Atari THE400 будет представлена в Европе 28 марта 2024 года. За 119,99 долларов (около 2 200 рублей) покупатели смогут приобрести мини-консоль со 25 предустановленными играми, USB-джойстиком, кабелем HDMI и кабелем USB для питания. USB-адаптер питания входит в список дополнительных аксессуаров, которые необходимо приобретать отдельно. Дополнительную информацию о консоли можно найти на официальном сайте Retro Games Ltd.