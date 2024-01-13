Как утверждает сама компания, главным преимуществом G6 Pro является его долговечность.

Machenike представила свой новый игровой контроллер G6 Pro, который станет доступен для предварительной продажи 15 января и официально будет представлен 2 февраля. Контроллер уже можно предварительно заказать по цене 279 юаней (около 3 500 рублей). Он обладает такими ключевыми функциями, как джойстики с эффектом Холла JH2O с возможностью горячей замены, что дает геймерам больше свободы в настройке. Джойстики оснащены четырьмя вариантами демпфирования для создания необходимых для пользователя ощущений и реакции. Контроллер обладает частотой дискретизации 1000 Гц и низкой задержкой в 1 мс для моментальной и точной реакции в игровых ситуациях. Более того, джойстики с высоким разрешением и 2000 уровнями точности обеспечивают более точное управление и взаимодействие. Чтобы усилить ощущение от игры, G6 Pro оснащен магнитной вибрацией триггера, которая доступна в трех различных режимах для достижения максимального реалистичного эффекта во время игровых сессий. Тактильные силиконовые ручки обеспечивают комфортное удержание контроллера, снижая скольжение и повышая общую удобность управления.

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Преимуществом G6 Pro является его высокая долговечность: линейные триггерные переключатели Холла и микропереключатели рассчитаны на более чем 5 миллионов нажатий и имеют погрешность менее 1 градуса, что обеспечивает продолжительную работу контроллера. Контроллер также оборудован двухступенчатой блокировкой триггера и полностью механическими кнопками, что улучшает тактильное восприятие и контроль во время игры.

Что касается возможности подключения, Machenike G6 Pro предлагает много вариантов: он поддерживает соединение через 2,4G, Bluetooth и проводные соединения. Это делает его совместимым с самыми разными платформами, включая ПК, Nintendo Switch, телевизоры и смартфоны, что позволяет настроить контроллер в соответствии с предпочтениями и требованиями каждого пользователя.

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Предыдущая версия - G5 Pro, выпущенная в прошлом году, также предлагала аналоговые джойстики и триггеры с эффектом Холла, а также двухъядерные программируемые кнопки "Назад". Она имела различные способы подключения, включая Bluetooth 5.2, беспроводную связь 2,4 ГГц и проводной USB-C. G5 Pro обладала отличным временем автономной работы: до 15 часов в режиме Bluetooth и до 20 часов при использовании беспроводной сети 2,4 ГГц. Контроллер обладал точными элементами управления, такими как переключатели Kailh BOX White для D-pad, обычные кнопки, плечевые кнопки и кнопки щелчка. Он также имел вибрационный отклик, поддержку определения движения через гироскоп и акселерометр, а также возможности настройки турбо и записи макросов с помощью программного обеспечения.